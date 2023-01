Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - Un plan d'action pour le développement des villages du district de Mbama

Le plan d'action pour le développement des vingt-sept villages de Mbama a été déballé par la ministre Arlette Soudan-Nonault, députée élue de ce district, lors de la rencontre citoyenne qu'elle a eue la semaine dernière avec ses mandants, en présence du préfet du département de la Cuvette-Ouest, Edouard Denis Okouya, ainsi que du sous-préfet de Mbama, Jean Edouard Massamba.

" Depuis la tenue de l'élection, je ne vous ai pas encore dit merci réellement. Souvenez-vous que j'ai amené, il y a quelque temps ici, un urbaniste qui a fait le point sur le district de Mbama. Un ouvrage y relatif sera imprimé en plusieurs exemplaires et vous sera remis. Ce document qui est très important nous permettra d'aller vers un plan de développement. Parce qu'on ne peut pas prétendre développer un village si l'on ne connait pas les problèmes qui le minent. D'où, il me faut avoir l'indicatif des vingt-sept villages du district de Mbama. C'est à partir de cette identification que l'on peut faire des demandes auprès de l'État, ... ", a déclaré la ministre dès l'entame de la rencontre citoyenne.

Ce document aborde des aspects tels le nom du village et la signification étymologique ; la date de sa création ; sa distance avec le district Mbama ; nom du chef du village; la population; le nombre des habitats ; les principales activités ou principales ressources du village ... Tout ceci permet d'avoir une idée sur tous les vingt-sept villages du district et les deux quartiers de Mbama.

Outre ce plan de développement des villages, la députée élue de Mbama a centré son action durant ce quinquennat sur les veuves, les jeunes et les enfants orphelins et handicapés, promettant de mettre de côté des moyens financiers considérables pour leur venir en aide. Arlette Soudan-Nonault a demandé à ses mandants de monter des projets communautaires et non individuels qu'elle pourra soutenir. " Voilà ce que j'entends faire pour les trois couches de la population que vous êtes, en mettant de côté une partie de ma prime de députée. Organisez-vous en groupe. Je ne soutiendrai pas des projets individuels mais collectifs. Je suis venue donc pour vous accompagner et non pour vous encourager à la paresse. Je vous apprends à pêcher et non à vous donner du poisson régulièrement ", a clarifié la députée élue de Mbama.

Ouverture des routes pour désenclaver de nombreux villages de Mbama

En dehors de l'aide communautaire, la députée a pensé occuper les jeunes sainement en leur offrant des équipements sportifs. Il s'est agi des maillots (deux séries pour deux équipes par village), des chasubles, des ballons, des sifflets, des filets de football et autres. " Les jeunes doivent être occupés sainement. Je veux d'un championnat ici dans le district de Mbama avant d'aller affronter les autres districts y compris les autres départements, et même la Coupe du Congo ", a déclaré la députée.

Avant de quitter Mbama, Arlette Soudan-Nonault a eu quelques séances de travail, d'abord avec les responsables de l'entreprise Christelle, une société chinoise exerçant depuis 2017 les activités d'exploitation forestière industrielle et de transformation de bois ; puis avec le comité du Parti congolais du travail (PCT). Avec l'entreprise Christelle, adjudicataire de l'unité forestière d'aménagement Tsama-Mbama, il a été question de faire le point sur l'avancement des travaux de construction de la voie de contournement de Mbama pour empêcher la circulation des gros engins qui détruisent les routes dans ce district. Il s'est agi également d'échanger sur la conception de la route " Endeke-Makoua " ainsi que l'ouverture des routes de désenclavement de nombreux villages de Mbama.

Avec les membres du comité PCT du district, en sa qualité de membre du bureau politique, Arlette Soudan-Nonault les a réunis pour parler de la marche du parti dans le district. Elle leur a fait le point également des conclusions de la huitième réunion ordinaire du bureau politique du Comité central ainsi que celles de la quatrième session ordinaire de ce comité issu du cinquième congrès ordinaire de ce parti.