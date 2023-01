Congo-Brazzaville: Lutte contre la corruption - La Halc et l'AFA liées par un mémorandum d'entente

Le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, et le directeur de l'Agence française anticorruption (AFA), Charles Duchaine, ont signé, le 7 janvier à Brazzaville, un mémorandum d'entente visant à renforcer leur collaboration sur la lutte contre la corruption.

Le mémorandum d'entente qui lie désormais la Halc pour le Congo et l'AFA pour la France vise à coordonner certains programmes afin de créer des synergies optimales permettant aux deux parties d'intensifier et de rendre plus efficace la lutte contre la corruption. " La coopération envisagée a pour objet de définir le cadre dans lequel la Halc et l'AFA souhaitent travailler pour la mise en place d'une collaboration multiforme, concourant à la lutte contre la corruption, à l'échange d'expériences entre les parties et à l'assistance mutuelle dans les questions techniques ", précise le document.

La Halc et l'AFA sont, en effet, préoccupées par le fait que la corruption demeure un fléau qui menace les équilibres des sociétés avec des conséquences compromettant le développement des États. Les deux parties ont ainsi résolu de promouvoir et de renforcer la bonne gouvernance, la transparence, l'obligation de rendre compte et la démocratie participative.

Il convient de souligner qu'avant la signature de ce mémorandum, une conférence-débat sur les approches congolaises et françaises dans la lutte contre la corruption a été organisée à Brazzaville en présence des responsables des institutions publiques et privées. Un moment d'échange ayant porté sur les conséquences de la corruption ainsi que l'impunité.

Notons que la Halc a la responsabilité de prévenir et combattre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. Elle contribue ainsi au renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé. Elle a aussi la responsabilité de faire respecter les règles de bonne gestion publique ; de transmettre aux autorités judiciaires habilitées des procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire ; de veiller à la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement concernant la lutte contre la corruption.

Pour sa part, l'AFA est un service à compétence nationale placé auprès des ministres français de la Justice et du Budget, qui a pour mission d'aider les personnes, morales ou physiques, qui sont confrontées aux cas de corruption, à prévenir et à détecter les atteintes à la probité.