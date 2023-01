Congo-Brazzaville: Coupe Édith-Lucie-Bongo - La compétition va regrouper environ trente équipes

L'association Galactic Excellence organise à compter de ce mois-ci et celui de mars la première édition du challenge de football dénommé Édith-Lucie-Bongo Ondimba qui mettra aux prises des clubs de football masculin de deuxième division. Les équipes féminines des diverses localités s'affronteront également entre elles lors de ce tournoi national.

La compétition se déroulera du 22 janvier au 14 mars aux stades Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, Municipal de Pointe-Noire et Paul-Sayal-Moukila de Dolisie. Les demi-finales et la finale pourraient se jouer au complexe sportif d'Oyo, dans le département de la Cuvette, ou au stade Alphonse-Massamba-Débat.

Quatorze clubs de deuxième division masculine et douze clubs féminins ont déjà officialisé leur participation à cette compétition qui vise la valorisation des clubs des divisions inférieures.

Selon le président de Galactic Excellence, Ngatsé Obambi, cette première édition met en valeur les clubs masculins de deuxième division ainsi que le football féminin. Il justifie l'organisation de ce challenge Édith par le fait que le football féminin et les équipes des divisions inférieures méritent un accompagnement conséquent.

"Nous devrons multiplier les stratégies afin de permettre à nos jeunes talentueux de s'exprimer. Nous ne devrons pas seulement attendre les pouvoirs publics. Édith Lucie Bongo Ondimba était un exemple pour la promotion et la valorisation de la jeunesse congolaise, voilà pourquoi nous avons choisi le football pour vulgariser les idéaux du vivre-ensemble qu'elle prônait. Donnons la chance à ces compatriotes qui ont choisi le football comme métier", a signifié Ngatsé Obambi.

Dans les prochains jours, particulièrement au mois d'avril, la sélection du centre de formation de Galactic Excellence représentera le Congo et l'Afrique centrale en Espagne. Elle participera à un tournoi international qui regroupera des centres de formations issus de plusieurs pays du monde à Barcelone.

Créée en 2006, l'association Galactic Excellence preste dans le domaine sportif en général et celui du développement en particulier. Parmi ses objectifs, elle vise à encadrer la jeunesse par le biais du football, ressusciter et vulgariser la pratique du football dans les quartiers et villages du Congo, encourager la culture de paix et de fair-play en milieu sportif, lutter contre l'analphabétisme, les maladies transmissibles et non transmissibles en milieu sportif et bien d'autres.