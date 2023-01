Congo-Brazzaville: Lutte contre la corruption - La Halc érige un panneau informatif à l'aéroport Maya-Maya

Le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, accompagné du président de l'Agence française anticorruption (AFA), Charles Duchaine, ainsi que des autorités aéroportuaires, a dévoilé le contenu d'un panneau d'information et de dissuasion sur la corruption.

La Halc multiplie des stratégies et actions afin d'emmener les citoyens à bannir les actes de corruption dans leur environnement. Après plusieurs actions de sensibilisation menées dans les institutions publiques et privées, notamment dans l'enceinte de l'aéroport international Maya-Maya, le 30 décembre 2022, la Halc a installé un panneau inamovible au parking dudit aéroport afin de sensibiliser les usagers aux méfaits de la corruption.

Pendant la cérémonie de dévoilement de ce panneau de 5,5 mètres de hauteur puis 3 mètres de largeur, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac), Serge Florent Dzota, a indiqué que cette action qui intègre la sensibilisation de la population à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées est un pas que le Congo vient de franchir. " Porte principale d'entrée et de sortie, miroir de notre pays, l'aéroport Maya-Maya doit être débarrassé des faits de corruption relevés et dénoncés par les passagers et autres usagers de notre aéroport ", a-t-il déclaré.

Installé par l'entreprise Bât Angela, ce panneau véhicule un message fort qui permet à la Halc de renforcer la sensibilisation à l'égard de toutes les personnes fréquentant ou passant par ces lieux. Sur le panneau, il est écrit, en grand caractère : " Bannissons la corruption au Congo, la récréation est terminée ". Le numéro vert de la Halc, 1023, y est également visible.

A en croire le chef de département de la prévention, de la sensibilisation et de la communication à la Halc, Germain Loubota, c'est par l'aéroport qu'arrivent toutes les velléités de corruption enfouies dans les consciences des potentiels corrupteurs et corrompus qui ont besoin d'être renseignés qu'au Congo " nous bannissons désormais la corruption. A cette porte bénéficiant d'un panneau de sensibilisation, il sera encore possible d'arrêter les fauteurs de troubles ", a t-il indiqué, avant d'ajouter que les conditions de construction de cet outil lui permettront de résister aux intempéries de tout genre.

Ce panneau est construit en matériaux durables selon les normes standard. Il intègre une armature composée d'un tube rectangulaire profilé de 200 x 100 x 5 millimètres d'épaisseur sur l'axe principal, d'un assemblage des tubes carrés de 40x40 millimètres, des tubes rectangulaires de 80x40 millimètres et de plaques de toiles de 50x2 millimètres.