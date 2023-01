Congo-Kinshasa: Kinshasa - 4 têtes d'érosions menacent les habitants de Cité Pumbu à Mont Ngafula

Le quartier Cité Pumbu situé dans la commune de Mont-Ngafula est de plus en plus menacé d'effondrement suite à quatre grosses têtes d'érosions qui, d'ores et déjà, emportent régulièrement des maisons à chaque pluie diluvienne. Plusieurs familles sont devenues des sans-abris.

La première est celle située au croisement des avenues Mvuemba, Kasaï et Kinkindu. Nous sommes là, à quelques mètres de triangle Diomi (boulangerie cité verte). En face de cette érosion se trouve une école conventionnée catholique. C'est le collège Christ-Roi, qui se pointe à 20 mètres de la menace et est en voie de disparition. La deuxième tête est celle qui a scindé en deux l'avenue Ngansele il y a environ deux ans passés. Toujours dans ce même quartier, deux autres menaces d'érosion sont à signaler. Il s'agit de celles de la direction Kasaï- Kahemba et de l'avenue Matondo au fin fond de Cité Pumbu.

Constat

Ces érosions, appelées autrement " Mbulungu " sont transformées à de dépotoirs. Mieux, à des lieux où les habitants de ce coin viennent jeter des immondices et autres déchets. Bref, elles sont devenues des véritables poubelles. Pendant la saison des pluies, des familles entières passent des nuits dehors pour suivre de près l'évolution et voir ce qui peut se passer. Au passage, il faut aussi noter, les constructions anarchiques de certaines maisons et l'absence des moyens et endroits de canalisation d'eau.

Au-delà de tout, dans un milieu urbain, l'occupation d'un site devrait être devancée par son urbanisation, sinon l'assainissement. Cette trame d'accueil devrait normalement être préparée, assainie au sens noble du terme. Le contraire de cette démarche, c'est la présence des effets collatéraux.

"La nature en sait plus. Elle s'y connait mieux que par nous", dit-on. Et donc, lorsqu'on veut apporter une transformation, sinon une modification dans cette nature (Environnement Urbain), il faudrait tenir compte de certaines exigences écologiques, urbanistiques et architecturales. Sans cela, cette même nature peut se rebeller contre les hommes. Ces hypothèses sont similaires avec le cas de ces érosions qui constituent un énorme danger pour les populations de ce coin de Kinshasa. Les autorités urbaines sont encouragés de réagir par des mesures qui mettront tout le monde d'accord. Et aussi, la population de Cité Pumbu est priée de bien jouer sa partition.