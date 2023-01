Congo-Kinshasa: Pour un Congo Uni, nationaliste et souverain - ADNC et AAC mutualisent leurs forces pour relever le défi !

Le parti politique Action pour le Développement de la Nation Congolaise, ADNC, en sigle, dirigé par son président national, Pembe Bopinga Etienne, a signé un accord d'alliance dans la mutualisation de leurs forces avec le parti politique Alliance pour les Actions Citoyennes, AAC en sigle, dirigé par son président national MongIyomp Yann Eric. Tenue tout récemment, cette rencontre a eu lieu au siège national de AAC, sise numéro 14, avenue Bongolo dans la commune de Kalamu à Kinshasa.

En effet, le but de cette alliance entre le Parti Politique Alliance pour les Actions Citoyennes (AAC) et le parti politique Action pour le Développement de la Nation Congolaise (ADNC), consiste à promouvoir le nationalisme et le panafricanisme dans la formation d'un vrai citoyen, pour l'intérêt de la population congolaise.

Prenant la parole, l'homme à l'esprit Lumumbiste, Pembe Bopinga Etienne, a commencé par rappeler le parcours des martyrs et héros tombés pour l'indépendance, la souveraineté et la dignité de notre pays avant d'entamer les grandes lignes de l'accord entre les deux partis. À l'en croire, cette symbiose est consacrée d'abord à l'unité des forces de deux générations et ensuite il exprime le passage de témoins d'une génération à l'autre.

Le président Étienne Pembe est revenu sur le lien d'aliénation avec le parti AAC qui, selon lui, résulte d'une vision commune, celle du nationalisme.

"En faisant le choix de nous rapprocher du parti AAC, l'ADNC n'est pas allée tendre la main à n'importe quelle formation politique ; elle ne s'est pas laissée influencer par l'appât du gain. C'est vers un parti de gauche, nationaliste, panafricain et souverainiste que nous nous sommes tournés... ", a-t-il déclaré.

Prenant la parole à son tour, le président national de l'AAC, MongIyomp Yann Éric, a souligné qu'il s'agit d'un mariage pour la conquête du pouvoir politique qui n'est pas appelé au divorce, même s'il y aura des petits différends. Il a souhaité la bienvenue à son nouvel allié, lui promettant de faire route ensemble dans la transformation de l'homme congolais à devenir un vrai citoyen, utile à la société.

Il y a lieu de signaler que cette cérémonie de réunification entre les partis ADNC et AAC a été sanctionnée par la signature d'un accord, la remise des insignes en termes symboliques et aussi les adhésions des membres présents à ladite cérémonie au sein de l'AAC.