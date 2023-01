Congo-Kinshasa: Affaires Etrangères, Coopération internationale, Mines et Hydrocarbures, Fonction Publique - Cadres et agents des Structures Standards interpellent Jean-Pierre Lihau !

Les cadres et agents des Structures Standards interpellent le VPM, ministre en charge de la Fonction Publique, Jean-Pierre Lihau . Ils s'interrogent et sollicitent l'implication de celui-ci pour réparation.

A quoi auraient servi le flux financiers consentis et dépensés par la France, la Belgique, l'Afrique du Sud et la Banque Mondiale pour réussir le processus de la réforme qui vise la modernisation et le rajeunissement de l'administration publique en République Démocratique du Congo ? De quelle autorité ou instance décisionnelle, un groupe de quatre secrétaires généraux tirent-ils la force de saborder ou mieux, de torpiller l'action gouvernementale basée sur la réforme de l'administration appelée à s'adapter aux normes des standards internationaux ?

Auprès de qui, les cadres et agents, lauréats du concours des Structures Standards 2ème vague affectés aux Secrétariats généraux des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, des Mines et des Hydrocarbures doivent-ils s'adresser pour bénéficier de leurs notifications et mis en service attendus depuis une année ? Alors que partout ailleurs, soit dans les huit autres Ministères, leurs collègues ont été déjà notifiés et mis en service.

Voilà autant des questions lancinantes auxquelles, les Standardistes 2ème vague des administrations centrales ci-haut énumérées, voudraient bien soumettre au Vice-Premier ministre, Ministre de la Fonction Publique Jean-Pierre Lihau, afin qu'ils soient rassurés et fixés une fois pour toutes quant à ce.

Car, regrettent-ils, malgré de nombreuses actions menées à travers le Syndicat "Transparence et Justice Sociale", TJS en sigle, que dirige M. Henri-Paul KANA KANA, président national, la réponse à cette question tarde toujours à se matérialiser.

Parmi eux, il y a des pères de familles qui sont venus de l'intérieur (provinces) mais, qui continuent à tourner les pouces à Kinshasa, sans qu'ils prennent possession de leurs nouveaux postes d'affectations.

Aussi, déplorent-ils qu'un arrêté d'affectation n°008 pris en bonne et due forme par le patron de toutes les ressources humaines de la RD-Congo soit accepté par les uns et boycotté par d'autres, (faisant allusion à certains Secrétaires généraux réfractaires à la réforme).

Et ce, au mépris du Décret-loi n°017/2002 portant Code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, article 9 ; de l'Ordonnance n°81-067 portant règlement d'administration, art 13 ; du Décret n°15/043 du 28 décembre 2015, portant fixation du cadre organique des Structures Standards à compétences horizontales communes à toutes les administrations centrales des Ministères, Institutions et Services publics.

Pour les cadres des Structures Standards ayant réussi au concours de la 2ème Vague, le VPM Lihau, du reste, très apprécié par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la majorité des Fonctionnaires de l'Etat pour ses efforts inlassables à redorer l'image de marque de la Fonction Publique, doit peser de tout son poids afin qu'en ce début du mois de janvier 2023, qu'ils soient notifiés et mis en service.

En un mot comme en mille, les Standardistes affectés aux Affaires Etrangères, Coopération Internationale, Mines et Hydrocarbures plaident pour que le patron de la Fonction Publique convoque les Secrétaires généraux réfractaires à la réforme et qui sont sous sa tutelle administrative, d'exécuter, sans faille, les décisions du gouvernement prises de commun accord avec les partenaires bi-et-multilatéraux dans le cadre de la réforme de l'administration publique en RD-Congo.