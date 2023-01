Congo-Kinshasa: Début prochain de l'enrôlement des électeurs, Sud-Kivu - Claude Nashoko lance un message fort à la jeunesse de Kabare

L'année 2022 est une année préélectorale en RDC, comme c'est connu partout au monde entier et où au pays de Félix Tshisekedi tous les partis politiques affûtent déjà les armes pour y participer activement.

Ça va faire bientôt un mois que Denis Kadima, président de la Ceni, a publié le calendrier électoral et où dans la partie Est l'enrôlement des électeurs va débuter le 16 février 2023 et le 24 décembre 2022 dans la partie Ouest, entre autres, la ville-province de Kinshasa, siège des institutions.

Séjournant dans le territoire de Kabare et plus précisément à Irambi Katana dans la province du Sud-Kivu, le jeune leader Claude Nashoko a tenu à préciser à La Prospérité que la jeunesse doit comprendre le rôle qui doit jouer dans le processus électoral qui est déjà en cours.

A l'en croire, la majorité de la population congolaise est composée de la jeunesse et cela à plus de 70%. C'est pour cela qu'il est plus que nécessaire de se faire enrôler en masse afin de participer activement à ces élections et postuler même à tous les niveaux.

Selon lui, le fait pour lui de se rendre dans le territoire de Katana dans la province du Sud-Kivu est une manière de faire comprendre aux jeunes comme lui, que la jeunesse est une denrée rare pour les élections qui pointent déjà à l'horizon et de ne plus être pris pour des marionnettes.

" Nous sommes ici à Kabare, pas dans le cadre de notre parti politique AFDC cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, mais dans le cadre personnel en tant que jeune leader afin d'appeler la population à se faire enrôler massivement et cela plus particulièrement les jeunes qui étant majoritaires sont souvent écartés dans la gestion de la chose publique, ce qui est un phénomène anormal.En tant que jeune leader, j'appelle mes frères et sœurs jeunes dès ce 16 février 2023 d'aller en majorité dans les centres d'inscription d'électeurs pour s'enrôler et selon le calendrier électoral, cette opération doit durer un mois.

Après cela, l'enrôlement massif au sein de la jeunesse fera à ce que nous soyons plus nombreux et je pense que si nous sommes par exemple 65% sur la liste d'électeurs, nous serons une grande réserve pour faire élire les jeunes comme nous et cela à presque tous les niveaux dont les élections législatives, provinciales, sénatoriales et autres.

Tout peut être possible si et seulement nous avons la chance de postuler et le calendrier est assez claire à ce sujet, il suffit de faire ce geste là et de nous faire confiance mutuellement.

Je crois que c'est le temps que la jeunesse comprenne que c'est une occasion en or pour la première fois d'avoir plus des représentations dans le parlement, beaucoup des gouverneurs... ", Conclut le jeune leader Claude Nashoko "