Congo-Kinshasa: Aux commandes depuis jeudi dernier, Matete - Le MSC Jules Mukumbi déterminé à mettre en œuvre la politique du Chef de l'Etat

Un esprit nouveau, une nouvelle vision. C'est le nouveau souffle que Jules Mukumbi apporte à la commune de Matete. Nommé par l'Ordonnance présidentielle n°22/239 du 18 novembre 2022, Jules Mukumbi a pris ses fonctions lors de la cérémonie de reprise-reprise intervenue le jeudi 5 janvier 2023. Il a, à l'occasion, dévoilé les axes prioritaires de son action. L'unité des filles et fils de Matete, la lutte contre l'insalubrité, la lutte contre l'insécurité et la bonne gouvernance...

Le nouveau Bourgmestre de la Commune de Matete, Jules Mukumbi Mukawa, a rassuré le représentant du Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa et ceux de la territoriale présents à la cérémonie de remise-reprise, de sa détermination d'agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il lui a rendu un hommage vibrant pour le choix porté sur sa modeste personne.

En droite ligne de la vision sociale du Chef de l'Etat : le "Peuple d'Abord", le nouveau bourgmestre de Matete tient à ce que cette grande commune puisse rayonner et répondre aux défis de développement. L'occasion faisant le larron, il a remercié sincèrement son Autorité Morale, Laurent Batumona, Patron du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC) qui lui a témoigné sa confiance pour cette fonction exaltante. Il a remercié tous les agents et cadres de la commune de Matete pour l'accueil lui réservé. Il compte, a-t-il déclaré, sur l'apport de chaque agent pour réaliser les missions assignées à la Commune de Matete.

En prenant les commandes de la commune de Matete, Jules Mukumbidit dit s'inscrire dans la vision du Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka circonscrit autour du développement de Matete qui s'articule sur quatre axes. Notamment, l'unité de tous les fils et filles de Matete dans la pensée collective et la matérialisation des actions à mener ; la lutte contre l'insalubrité et la lutte contre l'insécurité et la bonne gouvernance.

"Nous prenons cette fonction avec beaucoup d'humilité. Nous sommes conscients que cette lourde responsabilité, parce qu'il s'agit de s'assurer que la Commune de Matete contribue efficacement, par ses actions, à la mise en œuvre de la politique du gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa. Et donc, comme je l'ai dit, c'est avec humilité et enthousiasme que nous prenons la tâche et nous ne pouvons que dire que les espoirs sont permis. Nous allons toute de suite nous mettre au travail, pour arriver à montrer que nous avons mérité la confiance qui a été placée en nous", a déclaré Jules Mukumbi, Bourgmestre de Matete.

Annonçant ses couleurs, le nouveau Bourgmestre a mis l'accent sur la bonne administration des quartiers et des rues, l'instauration de réunions hebdomadaires avec les animateurs des entités. S'agissant de la lutte contre l'insalubrité, il a promis de redynamiser le service d'hygiène qu'il considère comme la vraie sentinelle de propreté des parcelles. Aussi de multiplier les décharges et poubelles publiques.

Des stratégies d'encadrement de la jeunesse envisagées

Aux responsables de services municipaux, il les a rassurés qu'ils assumeront pleinement leur rôle en application de différents textes légaux et règlementaires et bénéficieront de son accompagnement. En ce qui concerne la lutte contre l'insécurité : "des stratégies d'encadrement de la jeunesse sont envisagées avec le concours des structures concernées de notables de la Commune, des groupes sportifs ainsi que les ONGD". Tout porte à croire que Jules Mukumbi apporte un Changement tant attendu dans la Commune de Matete tel qu'exprimé par les mamans qui l'on accueilli avec chants de louange et par des milliers des membres de son Parti, le MSC.