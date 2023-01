Congo-Kinshasa: 13 nouveaux Conseillers principaux de Félix Tshisekedi, Présidence - Guylain Nyembo sensibilise et insiste sur de loyaux services

Après leur prise des fonctions intervenue au mois de décembre dernier, au terme d'une cérémonie de remise-reprise avec les prédécesseurs, les 13 nouveaux Conseillers principaux nommés au sein de différents collèges du Cabinet du Chef de l'Etat étaient autour de Guylain Nyembo, Directeur de Cabinet, le vendredi dernier, au Palais de la Nation, à l'occasion d'une rencontre de prise de contact.

Il était question, pour le patron de l'Administration présidentielle, de définir les rôles de chacun de nouveaux promus et de fixer le cap sur les perspectives d'avenir. Dans son mot, Guylain Nyembo a exhorté les nouveaux Conseillers à privilégier le travail et à tout donner en vue du rayonnement du mandat du Président Félix Tshisekedi.

Ce qu'il convient de retenir c'est que la nouvelle structure du Cabinet du Chef de l'Etat est composée de 13 Conseillers principaux, contrairement à l'ancienne qui comportait 17 membres. Une coupe sombre que l'on peut justifier par le besoin de plus en plus ressenti de réduire le train de vie des institutions. Il faut noter qu'au sein du Cabinet du Président de la République, chaque collège dispose de la compétence de l'élaboration et de la définition des politiques sectorielles à présenter au Chef de l'Etat dans les domaines qui lui sont propres.

Il a comme missions : l'élaboration des avant-projets de loi et d'actes réglementaires mettant en œuvre les réformes prônées par le Chef de l'Etat ; le suivi et l'encadrement des activités du Gouvernement dans les secteurs respectifs ; la participation aux réunions des commissions permanentes inter-institutionnelles ; le traitement des correspondances adressées au Chef de l'Etat ; le suivi de la traçabilité des recettes de l'Etat ; la contribution à la conception et à l'élaboration de différents discours et messages du Chef de l'Etat.