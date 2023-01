Congo-Kinshasa: Evangélisation littéraire de proximité - Près de 2500 livres d'écrivains congolais offerts à la population

Œuvrant, depuis 2022, dans la promotion des écrivains congolais, l'association congolaise " Livre est Aliment d'Esprit pour l'Homme " (Laesh) a distribué près de 2500 livres des auteurs congolais aux habitants de différentes communes à Kinshasa notamment, à Kasa-Vubu, Ngiri-Ngiri, Kintambo, Bandalungwa et Gombe.

Une initiative organisée dans le but de célébrer tant soit la fête de la nativité dans un esprit littéraire et aussi un moment d'évangélisation littéraire auprès des jeunes, enfants et adultes congolais.

Sur place, les écrivains et activistes littéraires déguisés en Père Noël ont circulé le dimanche 25 décembre, pour remettre gratuitement les ouvrages dans les ménages, rues et d'autres lieux publics.

L'écrivain et administrateur de Laesh, Christian Gombo, a, à cette occasion, fait savoir que l'idée générale de cette activité est de réunir un maximum de gens, activistes ou lecteurs, autour de la littérature congolaise. Mais aussi de faire un pont entre les activistes littéraires et les lecteurs. L'objectif, a-t-il indiqué, est de connaître le rapport des lecteurs avec les livres, question de formuler à l'avenir les offres qui tiennent compte des réalités de la population congolaise.

Peu avant, soit le 24 décembre, l'acte 2 de l'activité Père Noël Laesh s'est déroulée dans l'enceinte de l'orphelinat OPR à Ngiri-Ngiri, situé au Croisement Saio-Niangara, cela en partenariat avec l'ONG Kolisa Muana".

Dans ce centre, en plus d'une animation littéraire, les généreux visiteurs ont offert aux "orphelins des livres jeunesses produits par des Écrivains du Congo" ainsi que des repas.

Parmi les ouvrages distribués, il y a "Voyage au pays de mes rêves" de Tony Mande, "L'enfer à la mayonnaise" de Bathy Asimba, "La danse du vilain" de Fiston Mwanza Mujila, "Bateki Mboka" de Tata N'longi Biatitudes, "Belle et cruelle" de Marthe Bulamatari, "Que ta volonté soit Kin" de Sinzo Aanza et bien d'autres en français et en lingala.

Cependant, l'évangélisation et la distribution des livres sont assurées par les écrivains comme : Christian Gombo, Missy Bangala, Djodji Belau, Edimon Moïse, Patrick Mbuyi, Medi Mulenda, Olivier Olinga et Fidèle Kitsa.