Sénégal: La BCEAO s'associe au deuil national suite à l'accident de Kaffrine

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) se solidarise avec le peuple sénégalais après le tragique accident de Sikilo intervenu le dimanche 8 janvier 2022 ayant occasionnés 39 morts et une centaine de blessés.

L'institut d'émission, dans une déclaration qui nous est parvenue, estime que "c'est avec tristesse et consternation que le Gouverneur de la BCEAO et l'ensemble du personnel ont appris la nouvelle du tragique accident de la circulation, survenu ce dimanche 8 janvier 2023 à Kaffrine, en République du Sénégal, qui a coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés".

Devant cet état de fait, lit-on dans le même document, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest s'associe au deuil qui frappe la Nation sénégalaise dans son ensemble.

En cette douloureuse circonstance, poursuit la même source, elle adresse ses condoléances les plus sincères aux membres des familles endeuillées et à l'ensemble du peuple sénégalais et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.