Afrique Centrale: Réaménagement du gouvernement- Enfin, Alain-Claude Bilie By Nze Premier ministre

Ali Bongo Ondimba, le chef de l’Etat gabonais et très probablement candidat à sa propre succession aux élections prévues au second semestre de 2023, vient de nommer ce lundi 09 Janvier 2023, un nouveau Premier ministre. Il s’agit selon la presse gabonaise et Apa, du Vice-Premier ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant, Alain-Claude Bilie By Nze. Qui remplace à ce poste, Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée vice-présidente de la République. Depuis 2006, Alain-Claude Bilie By Nze, 55 ans, a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Mais jamais il n'avait été nommé Premier ministre. C'est désormais chose faite donc. « Le plus doué politiquement » parmi les collaborateurs du président Ali Bongo. Sa nomination n'est pas une surprise. En réalité, il était attendu à ce poste depuis plusieurs années à Libreville. Mme Raponda, désormais ex chef du gouvernement, a été désignée vice-présidente du Gabon, poste vacant depuis mai 2019 et dont l'influence reste très limitée puisque son rôle se résume à assister le chef de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. Le vice-président ne peut pas non plus assurer l'intérim en cas de vacances du pouvoir. Au Gabon, où la Constitution ne limite pas les mandats présidentiels, le président Ali Bongo, à la tête du pays depuis 2009, devrait sans doute briguer un troisième septennat lors des élections générales (présidentielle, législatives, locales et sénatoriales) prévues au second semestre de 2023. Il a récolté ces dernières semaines des motions de soutien à sa probable candidature lors des conseils provinciaux du Parti démocratique gabonais (Pdg, au pouvoir). Pour l'heure, les responsables du pouvoir et de l'opposition ne sont pas d'accord sur des questions liées à la révision des listes électorales. Ces querelles rappellent les violentes contestations qui avaient écorné la victoire d'Ali Bongo en 2016 après que Jean Ping, principal opposant à l'époque, a rejeté les résultats du scrutin présidentiel. Pour ne pas réveiller le spectre, le chef de l'Etat gabonais s'est adressé particulièrement, à l'occasion de son discours du nouvel an, à l'opposition. Dans son message, il dit accepter de s'asseoir avec ses adversaires dans les meilleurs délais en vue de discuter de la transparence électorale lors des élections générales de 2023.