Afrique: Cameroun 2-0 Soudan - Les lions A ' dominent le Soudan

Pour leur quatrième et dernier match de préparation pour le chan en Algérie, les poulains de Saison Alioum Lions Indomptables A' se sont imposés (2-0) face au Soudan, en Tunisie.

Après trois matchs nuls consécutifs sur le score d'un but partout contre Eding Sport, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, les lions indomptables A ' avaient à cœur de s'imposer cet après- midi afin de faire le plein de confiance à une semaine de leur entrée en compétition au prochain Championnat d'Afrique des Nations.

Face aux crocodiles du Nil du Soudan, Dooh Moukoko et ses coéquipiers vont patienter avant de trouver le chemin des filets. Dominateurs dans tous les compatibles de la rencontre, le Cameroun va ouvrir le score à la 35e minute. Profitant d'une erreur du gardien soudanais, Roche Foning, l'attaquant de l'Union de Douala va mettre le Cameroun devant à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, on assistera au même scénario. En taille patron, le Cameroun va régner sur la partie. Après quelques remplacements et réajustements tactiques, le Cameroun va inscrire le second but. Ramsès Donfack, rentré quelques minutes plus tôt va donner les sueurs froides au latéral droit soudanais avant de servir Arthur Avom pour le but du break (2-0).

Malgré ce deuxième but, les Lions A' ne vont pas baisser la garde et vont réussir à conserver ce score jusqu'au coup de sifflet final.

Les Lions A ' terminent donc leur préparation de façon idéale par une victoire.

Alioum saidou et ses hommes affronteront le Congo Brazzaville le 16 janvier prochain à Oran (Algérie) pour leur entrée en lice, au CHAN.