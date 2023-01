Gabon: Le Député Blaise Louembé présente les voeux de "de santé et de bonheur" à son électorat

Le député Blaise Louembé, élu du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou a convié son électorat à la Chambre de Commerce de Libreville pour lui souhaiter ses voeux les meilleurs. C'était le samedi 07 janvier dernier.

Deux ans durant, les populations gabonaises comme bien d'autres à travers le monde, étaient privées de se retrouver en grand nombre pour célébrer les grands événements. La crise sanitaire avait privé les uns et les autres de se mouvoir et de se retrouver pour fêter le nouvel an.

C'est chose faite en 2023. Le député Blaise Louembé, élu national du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou, a rencontré son électorat résidant ou de passage à Libreville. Une rencontre qui a permis à l'actuel Ministre d'État, ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, de souhaiter ses vœux de santé et bonheur dans l'imagination de celles et ceux qui les reçoivent.

Il a au cours de cette rencontre, souligné que depuis mars 2020, le monde a traversé une crise sanitaire sans précédent. Cette crise a impacté les vies des uns et des autres et au quotidien. Comme toutes les autres localités, la commune de Koula-Moutou, a t-il rappelé, a dû s'adapter pour continuer à assurer ses missions de service public dans les meilleures conditions possibles. "Cette situation n'a pas été sans conséquence sur nos personnels, et sur nos projets. Le contexte ne nous permettait pas de vous rencontrer au cours des traditionnelles cérémonies des vœux qui sont des moments privilégiés d'information, mais aussi et surtout des moments de rencontre et d'échange en toute simplicité et convivialité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes avec vous pour vous adresser nos vœux de Santé et bonheur de votre imagination" lance t-il.

Blaise Louembe, faut-il le préciser, est revenu sur les actions sociales entreprises auprès des populations de sa circonscription électorale. La santé et de l'éducation ne sont pas en reste. Les activités cités s'inscrivent dans l'intérêt général des populations. Cela rappelle bien son slogan " Rien pour moi ! Tout pour vous ! ".

2023, année électorale au Gabon. Quatre élections se profilent à l'horizon : Présidentielle, législative, sénatoriale et communale. Le désormais ministre d'Etat en a profité pour lancer un message de mobilisation. "Nous savons que 2023 est une année électorale sur le plan présidentiel, local et législatif. Nos défis sont la mobilisation de nos militants, le renforcement des acquis et le recrutement de nouveaux militants".

Il a non seulement appelé à la mobilisation, mais surtout, à l'unité des membres, sympathisants du Parti démocratique gabonais (PDG). "Si on reste unis, demain sera forcément meilleur pour nous tous. Faites confiance à vos cadres" a t-il insisté.