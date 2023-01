Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Janvier 2023

Mali : Minusma- Le Général de division, Mamadou Gaye, prend la tête

Le haut gradé de l’armée sénégalaise va assurer l’intérim à compter de ce 9 janvier jusqu’à la prise de fonction d’un nouveau Commandant de la Force. Fin de mission pour le Général C.J. Kees Matthijssen. L’officier militaire néerlandais qui assurait le commandement de la force de mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a cédé sa place à son adjoint sénégalais, le Général de division, Mamadou Gaye.« Le Général Gaye va assurer l’intérim à compter du 09 janvier et pour la période à venir, jusqu’à la prise de fonction d’un nouveau Commandant de la Force. Il me plait donc de vous remercier chaleureusement pour votre présence parmi nous cet après-midi afin de rendre hommage au Général Matthijssen et exprimer notre ferme soutien au nouveau Commandant par intérim de la Force, le Général Mamadou Gaye », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali et Chef de la Minusma, El-Ghassim Wane. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Attentat de Grand-Bassam- 4 condamnés à vie font appel

La défense de quatre accusés condamnés à perpétuité pour l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, qui avait fait 19 morts en 2016, a décidé de faire appel de ce jugement, a annoncé lundi à l'Afp l'un de leurs avocats. Les quatre accusés des attentats de Grand Bassam, devant le tribunal correctionnel d'Abidjan, le 28 décembre 2022.

Burkina Faso : Lutte contre le travail des enfants- Un projet lancé dans le Mouhoun

La Direction régionale du travail et de la protection sociale de la Boucle du Mouhoun a organisé, le vendredi 6 janvier 2023 dans la cité de Bankuy, une formation au profit des membres de la délégation spéciale de la commune de Dédougou. L’objectif est de plaider auprès des acteurs de la collectivité locale pour l’intégration, dans leur plan communal de développement, des questions relatives à la lutte contre le travail des enfants. Dans la région de la Boucle du Mouhoun, le travail des enfants est surtout constaté dans l’agriculture, dans les activités du secteur informel et dans les sites d’orpaillage. L’action du projet se situe dans le cadre de l’élimination du travail des enfants dans la chaine de valeurs du coton, du textile et de l’habillement. (Source : Aib)

Benin : Législatives- La société civile rend son bilan- La Céna travaille aux résultats

Les Béninois attendent les résultats des élections législatives qui se sont tenues dimanche pour élire les 109 députés de la future Assemblée nationale. Sept partis étaient en lice. La Cena n’a pas encore annoncé de résultats ni de taux de participation. Les organisations de la société civile (OSC) ont déployé 714 observateurs sur le terrain dimanche. Elles ont rendu hier leurs observations. Avec notre envoyée spéciale à Cotonou, Magali Lagrange et notre correspondant, Jean-Luc Aplogan. Parmi les recommandations des organisations de la société civile, celle de contribuer à une meilleure participation des électeurs aux différents scrutins. Dimanche, leurs observateurs notaient une faible affluence le matin, puis une amélioration l’après-midi. (Source : Rfi)

Gabon : Réaménagement du gouvernement- Alain-Claude Bilie By Nze Premier ministre

Ali Bongo Ondimba, le chef de l’Etat gabonais et très probablement candidat à sa propre succession aux élections prévues au second semestre de 2023, vient de nommer le lundi 09 Janvier 2023, un nouveau Premier ministre. Il s’agit selon la presse gabonaise et Apa, du Vice-Premier ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant, Alain-Claude Bilie By Nze. Qui remplace à ce poste, Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée vice-présidente de la République. Depuis 2006, Alain-Claude Bilie By Nze, 55 ans, a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Mais jamais il n'avait été nommé Premier ministre. C'est désormais chose faite donc. (Source : Apa)

Rdc : Insécurité- Au moins 16 morts dans une attaque attribuée à la Codeco

Au moins 16 personnes ont été tuées dimanche par des miliciens dans plusieurs villages d'Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo (Rdc) en proie à des violences communautaires, ont annoncé lundi des sources civiles locales. Au moins 16 personnes ont été tuées dimanche par des miliciens dans plusieurs villages d'Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo (Rdc) en proie à des violences communautaires, ont annoncé lundi des sources civiles locales. Le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a de son côté évoqué quatre civils tués, deux miliciens mis "hors d'état de nuire" par les forces armées de Rdc (Fardc), dont un soldat a été tué et 4 blessés dans les combats. (Source : euronews français)

Cameroun : Industrie du bois - Les acteurs en grève

C'est suite à l'augmentation des taxes à l'exportation que le l'organisation patronale de la filière bois a décidé de suspendre toutes les déclarations en douane. Pour les acteurs de la filière bois au Cameroun, la pression fiscale est trop élevée. La loi de finances 2023 votée en décembre dernier a augmenté les taxes forestières et les droits d'exportation du bois du territoire camerounais. Le secteur concerné est celui des grumes (bois encore à l'état de tronc avec son écorce). C'est dans ce sillage que les opérateurs se sont mis en grève le 2 janvier dernier. Une grève qui se caractérise par la suspension des déclarations en douane pour dénoncer la pression fiscale jugée trop forte. (Source : journal du Cameroun)

Tchad : Soutien à la presse- L’aide passe de 150 millions à 300 millions de Fcfa

L’annonce a été faite par le premier ministre, Saleh Kebzabo. L’aide à la presse sera de 300 millions de F en 2023 selon le chef du gouvernement Saleh Kebzabo. « Jusqu’ici, l’aide à la presse était de 150 millions de Fcfa chaque année. Je ne sais même pas combien vous toucher. L’aide à la presse a doublé en 2023, personne d’entre vous n’en a parlé », a déclaré samedi le chef du gouvernement, dans un message de vœux adressé aux militants de son parti UNDR.« On a augmenté cette année, on va augmenter l’année prochaine pour que la presse travaille dans de bonnes conditions mais en retour, on va vous demander d’être professionnels. Non pas des journalistes commerçants », a souligné Saleh Kebzabo. (Source : Journal du Tchad)

Ghana : Récolte du cacao - Le produit afflue dans les ports…

Au Ghana, le Cocobod annonce un bond de 76% des arrivages de sacs de cacao scellés et gradés entre le 1er octobre et le 15 décembre. Ces arrivages totaliseraient 350 000 tonnes contre 199 000 t sur la même période la campagne dernière. Le Cocobod estime la production ghanéenne cette campagne 2022/23 à 750 000 t. En Côte d’Ivoire, premier pays producteur de fèves de cacao, selon les exportateurs, les arrivages aux ports ivoiriens d’Abidjan et de San Pedro auraient augmenté de 11,6% entre le 1er octobre et le 8 janvier, pour totaliser 1,346 millions de tonnes pour le leader mondial des fèves.( Source : commodafrica.com)

Congo- Brazza : Lutte contre la corruption- Signature d’un mémorandum d’entente entre la Halc et l’Afa

Le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, et le directeur de l'Agence française anticorruption (AFA) Charles Duchaine, ont signé samedi 7 janvier dernier un mémorandum d'entente visant à renforcer leur collaboration sur la lutte contre la corruption. C’est dans le but de coordonner certains programmes afin de créer, des synergies optimales permettant aux deux parties d'intensifier et de rendre plus efficace la lutte contre la corruption, que cette signature a été faite. En effet, par cette signature, les deux parties souhaitent renforcer la bonne gouvernance, la transparence, l'obligation de rendre compte et la démocratie participative. Conscient des risques et conséquences de la corruption, les deux agences envisagent travailler( Source : journal de Brazza)