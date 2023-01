Angola: Le pays et les EAU renforcent leur coopération dans le domaine culturel

Luanda — Des questions sur les échanges culturels et diplomatiques entre l'Angola et les Émirats arabes unis (EAU) ont été abordées, ce lundi, dans la ville d'Abu Dhabi, par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire angolais accrédité dans ce pays, Albino Malungo.

Le diplomate angolais a reçu le fondateur et président de l'Institut international de diplomatie culturelle des Émirats arabes unis, Muhammad Kamil Al-Maini, pour aborder, entre autres, les échanges dans le secteur culturel entre les deux pays.

Selon Muhammad Kamil Al-Maini, la rencontre a été essentiellement dominée par les échanges culturels et diplomatiques, les moyens d'échanger des idées et des valeurs, d'unir les deux peuples, à travers la diplomatie et la culture, favorisant ainsi le tourisme.

"Nous voulons construire des ponts entre les deux pays et peuples par le biais d'échanges culturels, et ainsi renforcer les relations entre les EAU et l'Angola", a-t-il déclaré.

Les deux interlocuteurs ont également discuté de la possibilité de créer un centre d'enseignement de la langue arabe en Angola.

L'Institut international de la diplomatie culturelle, fondé en 2010, est une organisation qui aide à éduquer, sensibiliser les habitants de la région du Golfe aux cultures étrangères.