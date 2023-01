Congo-Kinshasa: Butembo - Les scouts assistent les déplacés de Kanyabayonga en vivres et produits non alimentaires

Les membres du mouvement scout district de Butembo ont remis dimanche 8 janvier des vivres et des produits non alimentaires aux déplacés de Rutshuru vivant dans des familles d'accueil à Kanyabayonga (Nord-Kivu).

Ce geste caritatif s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 82 anniversaire de la mort de Baden Powell, fondateur de ce mouvement, décédé le 8 janvier 1941. Cette assistance en vivre et non vivre a été très bien accueilli par le comité de déplacés bénéficiaires. Selon ce comité, les besoins restent toujours énormes.

Ce don est le fruit d'une campagne de collecte organisée par les membres du mouvement scouts district de Butembo depuis le lundi 2 janvier

Une grande quantité des vivres et des produits non alimentaires a été offerte par des volontaires à travers toute la ville, qui ont répondu à cet appel.

Jean-Louis Mutsuva, dit " Sigogne Sympathique ", commissaire du district scout de Butembo s'est dit fier de ce geste de générosité.

Pour sa part, tout en saluant ce geste, Richard Kalume, président des déplacés bénéficiaires, fait savoir que les besoins restent encore énormes, compte tenu du nombre élevé de déplacés dans ce coin.

Il demande au gouvernement ainsi qu'aux autres organisations d'emboiter le pas au mouvement des scouts :

" C'est avec une joie immense que le comité des placés de Rutshuru a réceptionné ce lot. Et nous disons merci sincèrement à cette organisation des scouts pour cet esprit caritatif d'assister leurs frères et sœurs déplacés venus de Rutshuru et qui sont en train de traverser un moment très difficile ici à Kanyabayonga. Il y a plus de dix mille ménages de déplacés qui sont ici qui sont venus de Rutshuru et trois mille ménages venus de Bwito dans la deuxième phase de déplacés qui n'ont jamais été assistés ni par le gouvernement provincial, central et encore moins par les organisations humanitaires. Voilà pourquoi nous sommes en train de lancer un cri d'alarme auprès des services spécialisés pour qu'ils viennent assister ces déplacés avant que le pire n'arrive. "

Outre cette assistance, les scouts ont réalisé plusieurs autres activités dans leurs groupes respectifs comme entretenir les tombes de leurs membres décédés et beaucoup d'autres.