Congo-Brazzaville: Enrôlement des électeurs - Maïck Lukadi appelle à une étape apaisée

Le président national de l'association Assistance aux personnes vulnérables et enfants du Congo (Apvec), Maick Lukadi, a demandé, dans un récent entretien avec la presse, à la population congolaise et à sa diaspora de s'enrôler massivement en vue de leur permettre de se choisir leurs propres dirigeants.

Maick Lukadi a demandé aux hommes politiques congolais de " ne pas jeter l'huile sur le feu " en vue d'assurer un processus électoral apaisé jusqu'à la fin. " Ils ne doivent pas se comporter comme s'il n'ont d'autres visées que de perturber ce processus que la population veut voir aboutir à des élections apaisées ", a-t-il souligné.

Pour lui, les politiques doivent s'interdire des déclarations et des actes qui risquent de perturber et de troubler le calendrier électoral ou encore de le bloquer. Il attire également l'attention des services de sécurité, les appelant à éviter de s'adonner aux violations des droits de l'homme tout au long de ce processus électoral ainsi que dans leur travail de tout le jour. Il s'insurge, dans ce sens, contre les violations des droits de l'homme dont ont été victimes les manifestants et les membres de son organisation de la part de la police nationale congolaise, lors d'une marche pacifique organisée le 6 mai 2022 liée au processus électoral en cours.

Notant que le seul message lors de cette manifestation était " d'exiger le respect du consensus électoral pour une Commission électorale nationale indépendante réellement indépendante, libre et non discriminatoire, comme le veut la population congolaise ", le président de l'Apvec a fustigé le comportement affiché par la police et les forces de sécurité. Il cite les membres de son organisation victimes de ces actes dénoncés, notamment le chargé d'enquêtes et mobilisation, Crispus Katumba Tshikala, et autres. " Notre organisation encourage Mme Princesse Kambayi Bayamba, qui a également été victime d'un traitement cruel, inhumain et dégradant suite à l'activisme de son mari, qui est l'un de nos membres actifs en qualité de chargé d'enquêtes et mobilisation de continuer à croire à la noblesse du travail qu'effectue son mari et de continuer à le soutenir dans sa mission ", a indiqué Maïck Lukadi.

Rappelons que l'Apvec avait tenté, en ce temps-là, une action en justice contre des éléments de la police commis à la sécurité du siège du Parlement, restée sans succès jusqu'à ce jour. Elle estime qu'il est évident que l'obligation de protéger les défenseurs des droits humains incombe au gouvernement congolais, comme stipulé dans la déclaration sur les défenseurs des droits humains des Nations unies. C'est dans cette optique qu'elle exhorte ses pairs défenseurs des droits humains et membres de la société civile congolaise à poursuivre leurs efforts afin d'inciter l'Etat et les gouvernements successifs dans le pays à respecter leurs obligations en la matière et à adopter les mesures appropriées pour garantir la protection des défenseurs des droits humains.