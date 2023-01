Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - Un repas de Nouvel An avec des personnes âgées

Des personnes du troisième âge de la maison "Petites sœurs des pauvres" de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville ont passé des moments d'allégresse autour d'un repas qui leur a été offert par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, le 8 janvier dans les jardins dudit mémorial.

Devant une quarantaine des personnes âgées, Bélinda Ayessa a tenu à les remercier en ces termes: " Je voudrais sincèrement dire un grand merci à vous, nos grands-mères, grands-pères, nos mamans, nos papas, d'avoir accepté de communier avec moi et avec toute mon équipe en ce début d'année 2023. C'est un véritable bonheur ".

Quant à la symbolique de l'événement, elle est revenue sur l'importance des traditions et cultures bantoues. " En tant que Bantoue et de surcroit en tant que Congolaise, nous avons un devoir de charité, mais aussi de gratitude à l'endroit de ceux qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui ce que nous serons demain. C'est donc pour moi un honneur, une fierté et peut-être même une grâce de vous avoir parmi nous et fêter ensemble cette année nouvelle. On ne pouvait pas espérer meilleures retrouvailles, meilleures rencontres en ce début d'année. Bon appétit et bonne année à nous tous ", a-t-elle souhaité.

C'est après ces mots que le repas a été servi et les personnes du troisième âge se sont éclatées au rythme des Bantous de la capitale, de Tabu Ley Rochereau et bien d'autres. Parmi ces personnes âgées, le vieux Mayela, qui a dansé et interprété sans lacune la chanson "La reine de Saba" de Bozi Boziana. Une maman septuagénaire a même épaté tout le monde en dansant paisiblement "Aniati mokongo ya coba" de Zaïko Langa-Langa.

L'ambiance a été bon enfant si bien que les personnes du troisième âge ont été heureuses de passer ces moments d'allégresse avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Maman Henriette Ndjobo a exprimé sa joie. " Je remercie infiniment Mme Bélinda Ayessa. Nous avons bien mangé, bien dansé. On a retrouvé nos vieilles chansons de l'époque. En un mot, nous avons eu un bon repas de bonne année en ces lieux. Cela nous a permis aussi de changer un peu d'air ", a-t-elle fait savoir.

Cerise sur le gâteau, la sobre cérémonie a pris fin avec le symbole par excellence de la fête qui est le gâteau.