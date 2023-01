Congo-Brazzaville: Concours de la danse Mopacho - Trois candidats sélectionnés meilleurs danseurs

Sur douze candidats, trois ont remporté le 7 janvier, à Brazzaville, la première édition de la compétition de danse Mopacho challenge national. Rechy Edzoualiko Ngassaï du département de la Cuvette a occupé la première place, suivi de Wizy Okemba de Brazzaville et de Lurda Mienanzambi de Pointe -Noire.

La finale a opposé douze candidats venus des douze départements du Congo, sélectionnés lors de la demi-finale qui a eu lieu le 3 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Organisé par le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, le concours avait pour but le renforcement de l'unité nationale, le vivre- ensemble. La finale s'est déroulée dans une atmosphère de fraternité devant la ministre Lydie Pongault, assistée de ses collègues Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, et de Juste Désiré Mondelé, délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, ainsi que de Léon Alfred Opimbat, premier vice-président de l'Assemblée nationale, de l'ambassadeur de l'Union européenne, des députés...

Les candidats ont démontré le Mopacho devant un public enthousiasmé venu nombreux les encourager. Une finale vraiment chaleureuse de par le public lui-même et par les artistes qui ont animé cette compétition nationale et surtout le passage de l'artiste musicien Tidiane Mario alias Pagaille. L'ambiance était au rendez-vous.

La danse Mopacho a été exécutée en présence de son créateur qui a fait partie des trois membres du jury, exhibant aussi quelques pas. Cette danse a été créée en 1990 dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, et est montée en puissance ces derniers temps grâce aux réseaux sociaux.

Tous les candidats ont fait valoir leurs talents, mettant tout le corps en mouvement.

L'heureux gagnant, Rechy Edzoualiko Ngassaï alias Ateka Molimo na danse, a tellement bien dansé que le public l'a proclamé vainqueur avant même le verdict des membres du jury. Ce jeune garçon de 22 ans, ovationné par le public, mérite bien sa première place. Il s'est dit satisfait, dédiant sa victoire à son père, et a révélé qu'" avant, le Mopacho ne se dansait pas comme ça. Il se dansait en tirant seulement les pieds, même les mamans le dansaient aussi. Le Mopacho est une vieille danse mais s'exécute maintenant avec beaucoup de manière ".

Le lauréat a reçu un chèque de 500 000 FCFA et un ajout de 300 000 FCFA des membres du gouvernement, amenant le total à 800 000 FCFA. Quant à Wizy Okemba et Lurda Mienanzambi, ils ont reçus respectivement 300 000 FCFA puis un ajout de 300 000 donnant 600 000 FCFA et 200 000 puis 300 000 FCFA augmentant le montant à 500 000 FCFA. Tous les candidats vont également obtenir une somme de 100 000 F CFA.

" Tous les départements de la République ont été représentés aujourd'hui pour ce concours que nous avons voulu organiser au début de l'année 2023, pour qu'au niveau de la culture nous soyons rassemblés ", a indiqué la ministre Lydie Pongault, réjouie de la réussite de cette première édition.

Elle a remercié les organisateurs, les candidats, les membres du gouvernement qui ont voulu contribuer au prix des gagnants et le public qui a fait que cette fête soit belle. " Nous avions pu partager un moment d'union, d'allégresse, nous devons être fiers d'être Congolais. Cette danse a permis de faire rayonner le Congo Brazzaville à travers le monde et grâce à son créateur ", a-t-elle signifié.

Le lancement officiel du concours de danse Mopacho challenge national a eu lieu le 28 décembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Un appel à participation avait été lancé.