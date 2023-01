Congo-Brazzaville: ARTs de l'oralité - Les conteurs en fête le 12 janvier

A la faveur de la Journée nationale du conte initiée par la compagnie de conte Africa graffitis, plusieurs activités seront organisées le 12 janvier au Centre de ressource du conte et des arts de l'oralité de Côte matève, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo.

"Revaloriser les valeurs ancestrales incarnées par la sagesse des aïeux enfouie dans l'oralité ", tel est l'objectif de la journée que la compagnie de conte Africa graffitis organise depuis près de dix ans. Les magiciens de la parole contée, les griots et autres artistes excellant dans les arts de l'oralité vont égayer le public à cette occasion. Ainsi, vont défiler sur les tréteaux le collectif des jeunes conteurs évoluant au Centre de ressources du conte de Côte matève, les joueurs de gonfi, un instrument traditionnel à cordes, les paroliers, pour dire au public que le conte a un avenir au Congo à condition que la jeunesse en général et scolaire en particulier s'implique et s'en approprie.

Selon Jorus Mabiala de la compagnie Africa graffitis, cette initiative qui mérite d'être encouragée et accompagnée a pour objectif, entre autres, de perpétuer la tradition orale contenue dans les contes, car cette journée permet non seulement la transmission de la sagesse ancestrale à la jeunesse, mais elle sert aussi de prétexte à la résurrection de cet art naguère prisé par les Africains.

" Le conte est le premier théâtre pour nous Congolais. Au mbongui à l'époque, les parents racontaient des contes à leurs enfants, qui suivaient religieusement les sages conseils et la morale qui concluaient ces contes. À la radio, des contes et légendes de notre terroir étaient diffusés régulièrement par les tribuns de l'époque. Depuis, plus rien ne se fait ou presque ", a ajouté Nestor Mabiala de la compagnie Africa graffitis. " On a toujours dit que l'Afrique était le berceau de l'oralité, or curieusement c'est en Afrique où l'on ne fait rien pour perpétuer cette oralité. C'est plutôt en Occident, où le conte occupe une place de choix dans les disciplines scolaires en 6e et en 5e notamment ", a-t-il ajouté.