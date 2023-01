Soudan: L'Allemagne confirme son soutien au peuple soudanais

Khartoum — La République fédérale d'Allemagne a affirmé, dimanche dans un communiqué de presse publié par son ambassade à Khartoum qu'elle avait fourni un total de 61,2 millions d'euros d'aide humanitaire au peuple soudanais en 2022, notant que cela représente une augmentation de 50 % par rapport à 2021.

L'agence de presse soudanaise (SUNA) publie ci-dessous le texte intégral du communiqué de presse : -

" L'Allemagne est fière d'avoir fourni un total de 61,2 millions d'euros d'aide humanitaire au peuple soudanais en 2022. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport à 2021, renforçant l'engagement de l'Allemagne à soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

En tant que troisième plus grand donateur d'aide humanitaire au Soudan (derrière les États-Unis et l'UE), l'Allemagne reste déterminée à poursuivre et à renforcer son soutien au peuple soudanais.

L'Allemagne reste le plus grand donateur du Fonds humanitaire du Soudan (SHF), avec une contribution de 16,5 millions d'euros pour la troisième année consécutive. Le SHF met des fonds directement à la disposition des partenaires humanitaires travaillant sur le terrain, leur permettant de sauver, d'aider et de protéger les plus vulnérables en temps opportun et efficacement. L'Allemagne reconnaît les efforts de l'Union européenne, par l'intermédiaire de laquelle l'Allemagne fournit une grande partie de son aide. Dans le monde, l'Allemagne est le deuxième plus grand donateur d'aide humanitaire.

Nous voudrions également exprimer notre gratitude à nos partenaires internationaux et soudanais pour leurs efforts inlassables pour atténuer la crise humanitaire au Soudan. Les principales organisations partenaires de l'Allemagne sont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Programme alimentaire mondial (PAM), Action contre la faim (ACF), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Welthungerhilfe allemande (WHH), Plan International, le Comité international de secours (IRC), le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Veterinarians without Borders, Humedica, World Vision et le World Organisation de la Santé (OMS).

Le soutien de l'Allemagne exprime sa profonde solidarité avec le peuple soudanais et souligne les liens étroits entre les peuples allemand et soudanais. L'Allemagne reste déterminée à poursuivre son soutien en 2023. Ensemble, nous pouvons faire une différence durable dans la vie des personnes touchées par les crises et les conflits.