Ile Maurice: Double évasion à Stanley - L'autre fugitif arrêté

Il était recherché depuis le jeudi 5 janvier après s'être évadé du poste de police de Stanley. Jason Beauger, 27 ans, fiché à la police, a été arrêté ce matin, en ce lundi 9 janvier, à Riche-Terre lors d'une grosse opération menée par des policiers la force régulière de l'ouest et la Criminal Investigation Division sous le commandement des surintendants Bhaukaurally et Seebaluck ainsi que le chef inspecteur Taujoo.

Le suspect, sans domicile fixe, s'était évadé de sa cellule à Stanley le 5 janvier alors que le policier qui agissait comme sentinelle avait mal cadenassé la porte de la cellule. Jason Beauger et Jordan Kossa 22 ans, habitant Petite-Rivière, se sont alors enfuis. Ils avaient été arrêtés et placés en détention pour vol avec violence à Petite-Rivière les 2 et 3 janvier respectivement. Jordan Kossa avait été capturé le lendemain de l'évasion.

Suite à cette affaire, le policier de service a été arrêté et traduit devant le tribunal de Rose-Hill où une accusation provisoire d'"aiding and abetting a prisoner to escape" a été retenue contre lui. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 20 000. Il a expliqué qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait mal cadenassé la cellule.