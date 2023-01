Ile Maurice: Rapport du PRB - Jusqu'à Rs 40 000 pour des présidents de "boards" à temps partiel

Les présidents et membres des différents conseils d'administration ont reçu un beau cadeau de fin d'année. Le Pay Research Bureau (PRB), qui avait des recommandations pour eux dans son rapport d'octobre 2020, sera applicable à partir de la fin de ce mois-ci. Cela, avec effet rétroactif depuis le mois de janvier 2021.

C'est Om Kumar Dabidin qui a signé la circulaire annonçant ces augmentations à la veille de son départ à la retraite, fin décembre 2022. Il avait remplacé le Secretary for Public Service, Bojrazsingh Boyramboli, qui était en congé.

Le rapport du PRB a classé les 95 conseils d'administration en trois catégories. Ainsi, dans la catégorie A - qui regroupe l'Agricultural Marketing Board, la Higher Education Commission et la Mauritius Broadcasting Corporation -, un président à temps partiel touchera une allocation de Rs 40 000. Pour ceux de la catégorie B - qui comprend, entre autres, le National Childrens' Council, la Mauritius Qualifications Authority et la Film Development Corporation -, un président à temps partiel, touchera Rs 32 000. Dans la catégorie C - qui regroupe, entre autres, la Fishermen Welfare Association, les Speaking Unions et le National Heritage Fund -, le président à temps partiel percevra Rs 22 000.

Des allocations touchées par réunion

Ces présidents pourront aussi toucher Rs 5 500 par réunion, mais les allocations ne devront pas dépasser l'allocation maximum à laquelle ils ont droit. Les membres du board recevront, eux, une allocation entre Rs 1 500 et Rs 3 000 par réunion. Pour ceux qui agissent comme secrétaires des conseils d'administration, leur allocation sera de Rs 1 650 à Rs 2 750 par réunion.

Interrogé, le président de la Fédération des syndicats du service civil, Narendranath Gopee, souligne que c'est une circulaire qui rappelle la mise en pratique du rapport du PRB. "Toutefois, je m'interroge sur les chiffres recommandés. Comment un président à temps partiel peut toucher Rs 40 000 par mois ? D'autant qu'on sait que la grande majorité de ces présidents sont des incompétents et qu'ils ont été nommés car ils ont été des colleurs d'affiches. C'est un abus de fonds publics.". Le syndicaliste s'interroge aussi sur le rôle du PRB quand il est appelé à définir la "job specification".

Le syndicaliste se demande si la mise en application de cette augmentation n'est pas annonciatrice de la prochaine présentation du President's Emoluments and Pension (Amendment) Bill et du National Assembly Allowance (Amendment) Bill, synonymes d'une augmentation des allocations pour le président la République et les parlementaires.