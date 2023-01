Sénégal: 39 morts dans un accident à Sikilo - Retour sur un drame qui a secoué tout le pays !

Le Président de la République, par décret n°2023-121, a décrété un deuil national de 3 jours suite à l'accident tragique survenu la nuit du samedi 7 à dimanche 8 janvier 2023 sur la route de Kaffrine. Ce deuil national est décrété à compter du lundi 9 janvier 2023. Du lundi 9 au mercredi 11 janvier 2023, le drapeau sera en berne partout à travers le territoire national.

Accident tragique à Kaffrine : Un choc entre deux bus fait 39 morts et une centaine de blessés

Un accident meurtrier de deux bus de transport en commun est survenu à Sikilo, une localité à 5 km au sud de la ville de Kaffrine, dans la nuit du samedi au dimanche. Le bilan provisoire fait état de 39 morts et une soixantaine de blessés évacués dans les hôpitaux de Kaffrine et de Kaolack. Sur les lieux du drame, tout renvoie à la violence du choc.

Sur le lieu du drame, à Sikilo, à quelques kilomètres de Kaffrine, la tristesse est visible sur les visages des uns et des autres. L'effroyable onde de choc hante toujours les esprits de cette bourgade d'une centaine d'âmes réveillée par la collision entre deux bus de transport en commun ; l'un venant de Kaffrine en allant vers Tambacounda et l'autre en sens inverse en provenance de Vélingara. Des proches, des amis des victimes et de simples curieux font une procession et convergent vers le lieu du choc entre deux bus de transport en commun, survenu dans la nuit du samedi au dimanche 8 janvier 2023. Le bilan est lourd. Un autre blessé rendra l'âme après son évacuation. Trente-neuf morts et une centaine de blessés ont été dénombrés. Les corps sans vie ont été transférés à Kaolack et à Kaffrine. Au fur et à mesure qu'on s'approche de l'épicentre de l'accident, on découvre des traces de sang qui illustrent la violence de la collision entre ces deux bus de transport. Çà et là, on peut voir un amas de sièges tordus, des provisions projetées sur la chaussée, une chaussure maculée de sang. Tout dans ce décor tragique raconte la tristesse de dizaines de vies emportées en un instant fugace. L'enchevêtrement des épaves éparpillées sur une dizaine de mètres et la dispersion des débris à la ronde renseignent sur l'impact violent de l'accident.

Selon un communiqué du Procureur de la République de Kaolack, les premiers éléments de l'enquête de police judiciaire, l'accident est survenu à la suite de l'éclatement d'un pneu. Ce qui a fait que le bus en question a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre venant en sens inverse. L'autorité judiciaire, qui s'incline devant la mémoire des personnes décédées, déclare se tenir prête à faciliter aux parents et proches des victimes toutes les formalités d'usage.

Les premiers secours venant de la brigade des sapeurs-pompiers de Kaffrine et de l'hôpital régional ont permis d'évacuer la soixantaine de blessés au centre hospitalier Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, situé à quatre kilomètres du lieu de l'accident. Des enfants, dont les jouets sont accrochés aux branchages jalonnant le site, sont parmi les victimes de l'accident. Premier sur place, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, promet des mesures vigoureuses à l'issue du Conseil interministériel de ce lundi. Les présidents des regroupements de chauffeurs du centre du pays ont pris l'engagement, pour leur part, de s'associer à de telles mesures pour arrêter ce cycle infernal de drames sur les routes.

LE PRÉSIDENT MACKY SALL À KAFFRINE : " Cet accident nous montre qu'il y a rupture à opérer "

À Kaffrine, le Président de la République a informé que des mesures fortes seront prises pour éviter que de tels drames ne se reproduisent au Sénégal.

Plus jamais ça ! Le Président de la République, Macky Sall, au chevet, hier, des victimes du violent accident de Sikilo, a exprimé toute sa douleur et sa tristesse face à la violence du choc. Trente-neuf personnes ont perdu la vie dans la collision entre deux bus, non loin de la ville de Kaffrine. À ces morts, renseigne le Chef de l'État, s'ajoutent, " 100 blessés, dont 10 qui ont besoin d'une urgence vitale ". " Cet accident nous montre qu'il y a rupture à opérer, mais il y a des mesures à prendre et elles seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine ", a déclaré, avec fermeté, le Président de la République. Pour prendre ces mesures, le Chef de l'État a demandé au Premier Ministre, Amadou Ba, de tenir, dès aujourd'hui, un Conseil interministériel qui va impliquer les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité. Tout ce beau monde va discuter sur " les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, de délivrance des attestations de visite technique et sur les horaires de transport ".

" Nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation parce qu'autrement, nous allons vivre les mêmes drames à l'avenir. L'usure des pneus, l'usure des véhicules, la transformation des véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays ", insiste le Président de la République.

Par ailleurs, le Chef de l'État a salué la " promptitude " de l'administration régionale, les services de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l'hôpital régional et l'ensemble des structures de santé de la région qui étaient au chevet des victimes. Grâce au dévouement du Procureur de la République de Kaolack, informe-t-il, plus de 20 corps ont été identifiés et bientôt pourront être remis à leurs familles. Aliou Ngamby NDIAYE

Le Président de la République au chevet des blessés

Quelques heures après le tragique accident qui s'est déroulé sur la route de Kaffrine, le Chef de l'État, accompagné d'une forte délégation, dont le Premier Ministre, Amadou Ba, s'est rendu, hier, dans l'après-midi, à Sikilo, lieu de l'accident. La délégation présidentielle s'est aussi rendue au centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine où une soixantaine de blessés sont pris en charge. Pendant plus d'une heure, le Chef de l'État était au chevet des blessés admis aux urgences dans cet établissement sanitaire. " Dès que j'ai été mis au courant de ce drame, j'ai décrété un deuil national de trois jours pendant lesquels les drapeaux seront mis en berne. Par la suite, je suis venu sur le site de l'accident avant de me rendre au chevet des blessés pour partager le deuil des uns et témoigner de la solidarité de la Nation. Je salue l'engagement des jeunes de Kaffrine qui ont spontanément organisé un don de sang aux blessés. Je salue aussi le professionnalisme et l'engagement du personnel du centre hospitalier de Kaffrine ainsi que des forces de défense et de sécurité pour la prise en charge et le secours apporté aux victimes ", a déclaré le Chef de l'État. Le Président Macky Sall a annoncé un Conseil interministériel ce lundi pour évaluer le système de sécurité routière. Il indique que toutes les mesures idoines doivent être prises à l'issue de ce Conseil pour éviter de pareils drames au Sénégal. Élimane FALL (Correspondant)

200 millions de FCfa pour assister les victimes

Au-delà de l'assistance morale aux victimes de l'accident tragique, hier, sur la route de Kaffrine, le Gouvernement annonce un soutien financier. Selon le Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, le Président de la République a dégagé une enveloppe de 200 millions de FCfa pour assister les blessés et les familles qui ont perdu des proches dans l'accident de Sikilo. A. Ng. NDIAYE

UNE DIZAINE DE MORTS DÉNOMBRÉS PARMI SES FILS

Vélingara dans la tristesse et la consternation !

À Vélingara (région de Kolda) où l'on chiffre déjà une dizaine de morts, suite à l'accident mortel survenu au village de Sikilo dans la commune de Kahi, arrondissement de Gniby, département de Kaffrine, tristesse et consternation rythment la vie. En attendant les chiffres officiels, la localité pleure la perte douloureuse de ses enfants.

L'air geignard, Mouhamadou Soumboundou, plus connu sous le sobriquet de " Guelwar ", détonne et tonne une voix tremblotante, presque inaudible. Dans son regard, on lit le chagrin. La douleur d'avoir perdu un proche, un parent. Lui a perdu un frère. Son confident de tous les jours. " J'ai perdu mon ami, mon sang ", lâche-t-il d'un trait, les yeux larmoyants. Mouhamadou et Moussa ne sont pas uniquement unis par les liens séculaires du sang et de la chair, mais ils portent le même combat d'activistes : celui de combattre l'injustice et la mal gouvernance. Une lutte que Guelwar mènera désormais seul. Sans son frangin parti sur la pointe des pieds, laissant Vélingara orphelin de son " Kankan Moussa ", celui qu'on surnommait la voix des sans voix : Moussa Soumboundou.

Une localité en détresse. Et toute une population qui gémit de douleur. Vélingara s'écroule en pleurs. La ville est comme un désert sombre habité par la mort et le deuil. L'accident mortel survenu dans l'axe Kaolack-Kaffrine-Tamba, plus précisément au village de Sikilo, dans la commune de Kahi, arrondissement de Gniby, département de Kaffrine, a plongé toute cette partie du Fouladou (région de Kolda) dans l'émoi et la tristesse. La matinée d'hier, Vélingara s'est réveillé groggy. Dans le ciel, même les oiseaux ont troqué leur son mélodieux contre un piaillement assourdissant et ahurissant. Le vent humide et frais qui berce ces jours dans la ville n'avait plus la même senteur, la même teneur. Le choc est mortel et difficile à encaisser. En attendant les chiffres officiels, on fait déjà état d'une dizaine de morts pour Vélingara, dont les nommés Awa Loum, Adama Kandé, Alassane Kandé et Moussa Soumboundou...

De loin chez les Kandé parviennent les cris stridents de femmes et de jeunes. Ici, l'angoisse et la consternation sont au summum. Les Kandé ont perdu père et fils : Adama et Alassane, plus connu sous le pseudo d'" Autorité ". Difficile d'arracher un mot. La chaude atmosphère de deuil en dit long. Et en chœur, c'est tout le quartier Vélingara Fulbé qui est affligé par cette perte douloureuse de deux membres d'une même fratrie. À Sinthiang Houlata, chez les Dieng, le décor est le même. Les mines sont défaites. Le moral au plus bas. Les cœurs anxieux. La mort subite d'Awa Loum, une jeune dame respectée et respectable, a laissé un grand vide dans cette concession logée en plein cœur du quartier " où la peur n'existe pas ". Mais cette fois, Sinthiang Houlata est en pleurs. Pas que lui seul ! Tout Vélingara pleure ses enfants disparus tragiquement dans ce terrible accident de la circulation, ayant fait déjà une quarantaine de morts.

Les condoléances du Président Adama Barrow de Gambie

Le Président de la République de Gambie, Adama Barrow, est attristé par l'accident de la route intervenu, hier, dans la région de Kaffrine. Il a réagi sur sa page Twitter pour adresser ses condoléances au Président Macky Sall ainsi qu'au peuple sénégalais. " C'est triste d'apprendre la nouvelle d'un accident qui a coûté la vie à 40 personnes et en a blessé plusieurs autres. Au nom des Gambiens, je présente mes condoléances à Son Excellence Macky_Sall, Président du Sénégal et le peuple de la République du Sénégal. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde ", a écrit le Président de la République sœur de la Gambie sur le réseau social Twitter.

Mahamat Idriss Deby Itno du Tchad exprime sa compassion

Le Président du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, dans un tweet, a exprimé toute sa compassion au peuple sénégalais, suite à l'accident tragique survenu dans la nuit du samedi 7 à dimanche 8 janvier 2023, sur la route de Kaffrine. Mahamat Idriss Deby Itno a présenté ses condoléances au Président de République Macky Sall et " au peuple frère sénégalais ". Il a aussi souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

L'Arabie saoudite exprime sa compassion

Le Ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite a présenté, hier, ses condoléances au Gouvernement sénégalais, après le tragique accident de la route survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2023, dans la région de Kaffrine. À travers un tweet, il a manifesté sa compassion suite à cet accident considéré comme l'un des plus meurtriers au Sénégal et ayant occasionné de nombreux blessés. " Le Ministère des Affaires étrangères exprime la profonde tristesse et le regret du Royaume d'Arabie Saoudite suite à l'entrée en collision de deux bus, survenue dans la région de Kaffrine au centre-ouest de la République du Sénégal ", peut-on lire sur le tweet.

Moussa Faki Mahamat de l'UA solidaire

Le Président de la Commission de l'Union africaine (Ua), Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa solidarité au peuple sénégalais et au Gouvernement de Macky Sall. " J'exprime mes sincères condoléances et ma profonde compassion aux familles des victimes du tragique accident de la route qui a fait plus de 40 morts au Sénégal. Mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et toute ma solidarité avec le Président Macky Sall, le Gouvernement et le peuple sénégalais ", a écrit Moussa Faki Mouhamat.