Afrique: Osimhen fait tomber un record de George Weah en Serie A

Victor Osimhen et Eljif Elmas ont porté Naples contre la Sampdoria dimanche, l'international nigérian ayant battu à l'occasion un record de George Weah avec son dixième but de la saison en Serie A.

Osimhen reste le meilleur buteur du championnat italien avec 10 buts. Son dernier a été marqué contre la Samp dimanche à la 19e minute de jeu. Il est devenu avec cette réalisation, le deuxième joueur africain à marquer 10 buts ou plus en trois saisons différentes de Serie A.

Osimhen a signé 10 buts en 24 matchs en 2020-21, 14 en 27 matchs en 2021-22 et 10 en 13 matchs cette saison. Seul la légende du Libéria et Ballon d'Or 1995 Weah a réalisé le même exploit avec Milan (11, 13 et 10 buts entre 1995-1998).

L'attaquant des Partenopei reste le meilleur buteur du Calcio cette saison, devant les 8 de l'Argentin Lautaro Martínez (Inter Milan) et l'Angolais M'Bala Nzola (Spezia). Osi marque un but toutes les 83 minutes en championnat. Il dispose aussi du ratio but/match le plus enviable du Calcio avec 0.77 contre 0,47 pour ses poursuivants directs.