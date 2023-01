Soudan: Mohamed Al-Fekki - Le Comité de Démantèlement commencera plus puissant et plus robuste

Khartoum — Le Membre de l'ancien Conseil de Souveraineté Transitoire et chef du comité pour le démantèlement du régime du 20 Juin 1989, Mohamed Al-Fekki Suleiman, a souligné que le comité, dans sa deuxième phase, œuvrera sous un gouvernement civil plus robuste et plus fort.

Dans son discours Lundi à la conférence de la feuille de route pour le renouvellement du démantèlement du régime du 30 Juin, Al-Fekki a dit que "nous ne ferons pas partie du comité, mais nous les permettrons d'obtenir toutes les informations et tous les documents, et ils ne seront pas confrontés à la souffrance que nous avons connue dans le passé".

Il a déclaré que le comité de démantèlement de l'autonomisation a été le plus rapide dans son travail au cours de la période passée et a reçu un large soutien des forces de la révolution civile, indiquant que la conférence traitera de documents scientifiques qui incluent les échecs et les défauts que le comité a connu dans le passé et la possibilité de le développer pour mieux accomplir ses tâches.

Dr. Zuhal Al-Amin, chef de la première séance de la conférence, a dit que la transformation démocratique est importante et nécessitée par les objectifs de la révolution de Décembre, et qu'elle doit être réalisée par la civilisation de l'Etat.

Zuhal a accueilli les forces politiques participantes, l'envoyé spécial des Nations Unies Volker Pethers, l'ambassadeur Américain et l'ambassadeur Britannique.

Elle a dit que tout le pays a souffert du régime du salut, ajoutant qu'il s'agissait d'un régime idéologique qui est venu avec une autonomisation politique et économique qui a affecté toute la structure institutionnelle de l'État Soudanais.

Il est à noter que la première séance de la conférence de la feuille de route pour le renouvellement du processus de démantèlement du régime du 30 Juin a été assistée par les forces politiques qui ont signé l'accord-cadre, les ambassadeurs de Grande-Bretagne et des États-Unis, l'envoyé spécial des Nations Unies Volker Perthes, et le représentant de l'IGAD.