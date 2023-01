Maroc: Fondation Mohammed VI des Ouléma africains organise le concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran en Gambie

Banjul — La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Gambie a organisé, récemment, à la capitale gambienne Banjul, la phase de présélections en vue d'élire les candidats qui participeront à la phase finale de la quatrième édition du concours de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains de mémorisation, de récitation et de Psalmodie du Saint Coran, prévu au mois de Ramadan prochain.

Dans un communiqué, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains indique que ces présélections ont connu la participation de 50 récitateurs et récitatrices, dont 40 hommes et 10 femmes, répartis sur trois catégories, à savoir, 5 pour la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture "Warsh an Nafiâ", 30 pour la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et 15 pour la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d'au moins 5 Hizbs du Saint Coran.

En prélude à cet événement, une lecture de quelques versets du Saint Coran a été récitée au public par Abdul Razzaq Al-Massaoudi, un récitateur du Maroc, fait savoir la même source.

Dans son allocution à cette occasion, le président de la section de la Fondation en Gambie, Cheikh Muhammad Al-Amine Touray a exprimé ses remerciements à Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI pour ses efforts déployés en faveur de la diffusion des valeurs de tolérance et de juste milieu dans le continent africain et également pour le raffermissement de l'intérêt des jeunes musulmans africains à l'égard du Saint Coran, notamment à sa mémorisation, sa récitation et sa psalmodie, tout en prenant soin de la lecture de Warch an Nafiâ du fait de sa diffusion dans tout le continent africain, souligne la Fondation.

Le Cheikh Mohammad Al-Amine Touray n'a pas manqué de saluer les organisateurs de la Fondation dont le dévouement a contribué au succès de cet évènement.

De son côté, M. Aba Sanyang, ministre des Affaires religieuses de la Gambie, l'invité d'honneur du concours, a appelé, dans une allocution prononcée à cette occasion, à encourager la jeunesse musulmane à prendre soin du Saint Coran, et à en refléter une image honorable à travers l'écho positivement retentissant de ce concours, note le communiqué, ajoutant que le ministre a estimé que ce concours est une opportunité pour élargir les connaissances coraniques des apprenants.

Après une journée entière de compétition dans la mémorisation et la récitation du Saint Coran, et sous la supervision d'un comité de spécialistes composé de quatre juges, dont une femme, devant assurer l'évaluation des participants à ces présélections, les finalistes, qui représenteront la section de la Fondation en Gambie et qui participeront à la phase finale de cette quatrième édition, ont été annoncés.

Il s'agit de Saad Muhammad Othman Jalow dans la catégorie de la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warsh an Nafiâ, de Muhammad Mamoun Job dans la catégorie de la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et de Abdul Bari Ahmed Daboe dans la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d'au moins 5 Hizbs du Saint Coran, selon le communiqué.

Ce concours a connu la présence d'un certain nombre de personnalités distinguées, à la fois religieuses et diplomatiques, notamment le Cheikh Essa Foday Daboe, Président du Conseil Islamique Suprême en Gambie, le Juge Omar Seck, Président de la Cour d'Appel, Ahmed Belhadj, Chargé d'Affaires du Royaume du Maroc en Gambie, des membres de la section locale de la Fondation et des représentants de la Fondation mère ainsi que d'autres personnalités religieuses et diplomatiques.

À travers ce concours, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains aspire à raffermir l'intérêt des jeunes musulmans africains à l'égard du Saint Coran, et à les encourager également à sa mémorisation, sa récitation et sa psalmodie, conclut le communiqué.