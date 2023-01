Soudan: Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté rencontre le Vice-Président Kenyan

Nairobi — Le Vice-Président de la République du Kenya, Rigathi Gachagua, a reçu Lundi soir dans son bureau à Nairobi le Vice-président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, en présence de l'Ambassadeur du Soudan au Kenya, Kamal Jubara.

La réunion a discuté le progrès des relations bilatérales entre Khartoum et Nairobi, et les moyens de les renforcer davantage dans les domaines politiques et diplomatiques, ainsi que la promotion du niveau de coordination entre les deux pays sur les niveaux régionaux et internationaux, d'une manière qui sert les intérêts communs et réalise la sécurité et la stabilité dans la région, en particulier dans la République du Sud-Soudan, pour laquelle le Soudan est un garant de l'accord de paix revitalisé, en plus de la position du Soudan en tant que Président actuel de l'organisation de l'IGAD.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a informé le Vice-Président Kenyan sur les développements politiques au Soudan et les efforts faits et facilités par le mécanisme tripartite afin de parvenir à un accord final qui mène à la formation d'un gouvernement qui complète la période de transition, jusqu'à l'étape des élections.

Il a affirmé l'intérêt et le souci du Soudan de consolider la coopération avec le Kenya, dans les domaines de l'agriculture, de la production animale et de l'échange d'expériences, exprimant la disposition du Soudan à établir des mécanismes pour promouvoir le commerce et le travail économique entre les deux pays.

Pour sa part, le Vice-Président Kenyan a exprimé ses remerciements et son appréciation au Vice-Président du Conseil de Souveraineté pour avoir accepté l'invitation à visiter le Kenya, louant les grands efforts faits par le Soudan pour réaliser la stabilité dans la région, particulièrement la paix dans l'Etat du Sud Soudan, en plus des efforts continus à travers sa présidence de l'IGAD pour consolider les bases de la paix et de la sécurité dans la région.

Il a exprimé la disposition de son pays à coopérer avec le Soudan dans tous les domaines, en particulier dans les domaines politique, économique et diplomatique.