Afrique de l'Ouest: BRVM - Début de semaine en berne pour la plupart des activités du marché

Le début de semaine a été en berne pour la plupart des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ainsi, au terme de la séance de cotation de ce lundi 9 janvier 2023, on a noté une baisse de 0,52% de l'indice composite à 198,91 points contre 199,94 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi baissé de 0,27% à 97,10 points contre 97,36 points le vendredi 6 janvier 2023. Pour sa part l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a fini la séance de cotation en hausse de 0,67% à 98,20 points contre 97,55 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 7399,832 milliards de FCFA contre 7438,246 milliards de FCFA le 6 janvier 2023, soit une baisse de 38,414 milliards.

Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle est aussi en baisse de 4,991 milliards, s'établissant à 8900,911 milliards de FCFA contre 8904,153 milliards de FCFA la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, on note une hausse à 479,840 millions de FCFA contre 256,579 millions de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 5 060 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 1 085 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 670 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,91% à 7 790 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,39% à 1 075 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Côte d'Ivoire (moins 5,56% à 3 400 FCFA), Total Sénégal (moins 4,84% à 2 360 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,28% à 1 900 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,02% à 4 655 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 2,58% à 3 775 FCFA).