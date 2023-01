Togo: Les attentes du peuple togolais pour la nouvelle année qui vient de commencer - Vivre dans la paix et l'harmonie

Lomé — " Il y a beaucoup d'attentes pour la nouvelle année que les Togolais voudraient voir se réaliser en cette année 2023, dans les domaines politique, économique et socioculturel ", écrit le père Silvano Galli. Le missionnaire, qui a quitté Kolowarè en décembre 2021, est formateur depuis plus d'un an au séminaire de propédeutique de la Société des Missions Africaines à Lomé, la capitale.

"Sur le plan politique, poursuit le père Silvano, qui est au Togo depuis 2004, en plus de la démocratie, que les Togolais réclament depuis des années, ils veulent la transparence dans les affaires politiques, et la non-ingérence du politique dans certains domaines. Cette même transparence que les Togolais souhaitent dans le domaine économique." Le Père Galli confirme la nécessité de ressources économiques et financières bien gérées et équitablement partagées pour que tous en bénéficient. "Il est important que l'économie - l'un des piliers du développement du pays - soit nettoyée de la corruption. Dans le domaine socioculturel, les Togolais attendent que l'augmentation promise du salaire minimum de 35 000 CHF (54 euros) à 55 000 CHF (85 euros) se concrétise. Qu'il ne s'agisse pas de simples mots, de promesses vides, mais qu'il contribue à améliorer le niveau de vie de la population."

En ce qui concerne le système de santé, le prêtre souligne sa précarité et espère que les hôpitaux publics seront mieux gérés et équipés, afin de ne pas obliger les gens à se rendre dans des cliniques privées, réservées aux riches.

Un aspect essentiel présent chez tous les Togolais est le désir de vivre en paix et en harmonie. "Nous espérons surtout que la triste situation de conflit dans le nord du pays trouvera une solution rapide dans la concorde et la réconciliation."

Beaucoup espèrent également la construction d'un palais de la culture où l'on pourra recueillir, préserver et promouvoir de nombreux aspects des traditions, des rites et des fêtes nationales, un patrimoine qui risque de se perdre.

En ce moment même, le Supérieur Général SMA, le P. Antonio Porcellato, est à Lomé, où il restera un mois pour rencontrer les missionnaires et les fidèles de Lomé, où il a vécu cinq ans dans le passé.