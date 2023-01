Cote d'Ivoire: Panel - La CONASU prône l'unité autour des valeurs de la République

L'unité autour des symboles de la République. C'est le but recherché par la Coalition nationale pour le sursaut (CONASU) en organisant, hier jeudi 8 décembre, un panel auquel ont assisté plusieurs leaders de jeunesse et d'associations.

Le thème de ce panel animé par Landry Kuyo, juriste et analyste politique et Arthur Banga, historien et analyste politique était: " Devise nationale et valeurs républicaines, socles d'une Côte d'Ivoire prospère ".

Selon Zanga Coulibaly, président du présidium de la CONASU, il s'agit, à travers ce panel de haut niveau, d'inculquer les valeurs républicaines au sein de la population ivoirienne. " Suite à l'affaire des 49 soldats, plusieurs sons discordants ont été entendus. Il était bon que nous organisions ce panel ", a-t-il justifié.

A l'entendre, il est temps de faire la différence entre les intérêts partisans des uns et des autres et ce qui est républicain, étatique. " On peut être d'accord sur l'essentiel en Côte d'Ivoire ", a-t-il appuyé.

Pour Arthur Banga, l'union, la discipline et le travail, trois mots qui composent notre devise nous font défaut en ce moment. " Cette affaire des 49 soldats a montré qu'on n'a pas toujours été unis quand il le fallait et on n'a pas toujours été discipliné quand il le fallait ", estime-t-il.

C'est pour cela qu'il soutient qu'il est intéressant d'avoir des mouvements patriotiques qui rappellent la nécessité du patriotisme, dans ces périodes de crise. " La CONASU a su montrer spontanément son attachement au patriotisme, son attachement à ces soldats. On a entendu certaines critiques, c'est tout à fait normal que l'action soit critiquée, mais c'est tout à fait normal que les gens se battent et la jeunesse a toujours cette fougue et souvent la fougue de la jeunesse peut avoir des excès, mais ça n'empêche pas. Le fondement est important de soutenir ces soldats dans ces conditions et de soutenir le gouvernement aussi dans son action pour pouvoir ramener en Côte d'Ivoire, les 46 soldats qui sont encore pris en otage au Mali ", a soutenu Arthur Banga.