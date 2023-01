Sénégal: Évacuation et stockage des eaux pluviales à Touba - Des mesures fortes sont prévues avant l'hivernage

Le nouveau Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, (Onas), Mamadou Mamour Diallo, a passé en revue, vendredi dernier, lors d'une visite effectuée à Touba, les ouvrages stratégiques des systèmes d'évacuation des eaux pluviales de la Ville sainte. Les deux systèmes vont monter en puissance avec les nouveaux travaux avant l'hivernage.

La première visite de terrain du nouveau Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), à Touba, a été effectuée, vendredi dernier. Accompagné du sous-préfet de Ndame, Babacar Ibra Mar, des ingénieurs et des techniciens, Mamadou Mamour Diallo a débuté sa visite à la station de Keur Niang où il est arrivé aux environs de midi. Lui et le sous-préfet empruntent une estrade pour rejoindre une rampe élevée. À partir de là, ils ont une large vue sur l'ouvrage. Le mur a été relevé. Sur cette rampe, les conduites peintes en bleu effleurent. Le site est dans un calme plat. Les techniciens passent en revue les travaux entrepris pour tout renforcer la capacité de stockage et de pompage. Les explications sont rassurantes. Des questions interrompent les explications. Cet ouvrage est le pivot de la régulation et de l'évacuation des eaux durant l'hivernage dans la cité religieuse. Les capacités de stockage et de refoulement de la station de Keur Niang passeront à une autre échelle dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'urgence d'assainissement de Touba. " Il est prévu une extension du bassin ", souffle Pèdre Sy, Directeur de l'exploitation et du contrôle de l'Onas. L'ouvrage va s'étendre sur les maisons situées en face de sa porte.

Dans le voisinage, des ménages ont accepté d'être déplacés pour l'intérêt général. Ils ont vu les premiers effets de la première augmentation de capacité. Après Keur Niang, nous voici, à Nguélémou appelé également Pk 9. Bien avant 2022, l'hivernage était un calvaire pour les habitants. La conduite bleue qui s'étire de l'eau verdâtre et serpente les rues, traverse les quartiers pour rejoindre Keur-Kabb, sur un 8 km. C'est le deuxième système de refoulement. " En plus de Keur Niang, nous avons le système Nguélémou-Keur Kabb. Il a fonctionné durant l'hivernage dernier ", explique Alioune Diop, coordonnateur du projet d'assainissement de Touba.

À Keur Kabb, les travaux d'aménagement sont en cours. Au fond d'une carrière qui s'était sur plusieurs dizaines d'hectares, des pelles mécaniques et des pelleteuses sont immobilisées. Ces engins ont commencé le terrassement. Sur ce site sera aménagé l'un des plus grands bassins du Sénégal. " Avec le bassin de Keur Kabb, nous aurons moins de problèmes de déversoir à Touba ", avait expliqué Alioune Diop.

La remontée de la nappe

Après Keur-Kabb, la délégation s'est rendue à Darou Rahmane où se trouve un autre bassin. Son débordement a été passé au crible. Sur place, la revitalisation de la voie d'eau a été remise au goût du jour. La réutilisation des eaux pour le maraîchage a été soulevée. " Est-ce qu'on ne peut pas penser à la réutilisation des eaux pour l'agriculture ?", a suggéré Mamadou Mamour Diallo. Sur les sites, il a demandé l'évacuation des eaux avant l'hivernage et l'exécution d'autres travaux devant permettre à renforcer les infrastructures. La réduction de l'ampleur des inondations a été au centre de son discours lors de la rencontre avec les autorités religieuses. " Nous avons reçu des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour prendre toutes les dispositions pour réduire les risques d'inondations surtout que le Magal de 2023 sera célébré en plein hivernage ", a relevé Mamadou Mamour Diallo, lors de son audience avec Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife. La remontée de la nappe a été le sujet de préoccupation des autorités religieuses. Toutefois, le porte-parole a reconnu que l'installation des forages avait produit des effets au début. " La remontée de la nappe commence à prendre de l'ampleur. Nous sollicitons encore l'aide des autorités ", a formulé le porte-parole du khalife des mourides. En réponse, le Directeur général de l'Onas a rassuré que rien ne sera ménagé pour apporter des réponses idoines aux problèmes d'assainissement et aussi à la remontée de la nappe. " Le Président de la République a un important projet d'assainissement de la ville de Touba. Il était bon, dès notre prise de fonction, qu'au nom du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, du Ministre auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, en charge de la Gestion des Inondations, que nous venions recueillir les avis des autorités religieuses et aussi leur expliquer comment comptons-nous le mettre en œuvre ", a déclaré Mamadou Mamour Diallo. Auparavant, il a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

REMONTÉE DE LA NAPPE

Mamour Diallo présente les lignes d'action à Serigne Mountakha Mbacké

Le Directeur général de l'Onas, Mamadou Mamour Diallo a été reçu, vendredi dernier, dans l'après-midi, par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Au cours de cette audience, il a réitéré sa volonté d'exécuter le projet de 23 milliards de francs Cfa initié par le Président Macky Sall en tenant en compte des avis des autorités religieuses de la ville sainte.

" La balle est dans notre camp. Le Président de la République, son Excellence, Macky Sall, a initié le Projet de 23 milliards de francs Cfa. Il fallait s'enquérir de l'état d'avancement, conformément aux instructions du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, et du Ministre auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop ", a laissé entendre Mamadou Mamour Diallo. Il était accompagné par le sous-préfet de Ndame, Monsieur Babacar Ibra Mar, du Maire de Touba, Abdoul Lahad Kâ et d'une forte délégation. En retour, le khalife général des Mourides a béni les missions de son hôte et a formulé des prières pour la délégation. Rappelons que l'Onas a réalisé une vingtaine de forages. Ces ouvrages doivent contribuer à rabattre la nappe dans des quartiers situés au voisinage du cimetière et de la Grande Mosquée de Touba. Après des tests concluants de la mise en service des forages avant l'hivernage, aujourd'hui, on assiste à une nouvelle remontée de la nappe, après de fortes pluies enregistrées durant l'hivernage. L'augmentation du nombre de forages n'est pas à écarter.