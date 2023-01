Bénin: Les Évêques - "Nous accueillons avec joie le retour à la foi catholique d'un grand nombre d'anciens adeptes de la secte Banamè"

Cotonou — " Nous accueillons avec joie le retour à la foi catholique d'un grand nombre d'anciens adeptes de la secte Sovidji à Banamè ", déclarent les évêques du Bénin dans le communiqué publié à l'issue de leur 68e Assemblée plénière, qui s'est tenue à Cotonou du 3 au 5 janvier.

La secte est née en 2009 de la rencontre entre une jeune femme qui se proclamait Dieu, se faisant appeler "Parfaite", et un prêtre de la paroisse Sainte-Odile-de-Banamè, le père Mathias Vigan.

"Parfaite" n'a pas encore 20 ans et demande à être exorcisé. C'est finalement la jeune femme qui convainc le prêtre, lui donnant la fonction de " pape " quelques années plus tard, sous le nom de Christophe XVIII de la Très Sainte Église de Jésus-Christ de Banamè' fondée en août 2011. Le père Vigan a été excommunié car il s'est placé à la tête d'une entité qui diffuse des enseignements contraires au Magistère de l'Église catholique et usurpe des titres ecclésiastiques. Plusieurs centaines de fidèles, en quête de miracles, sont attirés par l'autoproclamée "Église de Banamè", dont des prêtres et des religieuses.

En 2013, la Conférence des évêques a appelé les chrétiens à considérer cette entité comme un groupe de prière schismatique, et a interdit aux catholiques de la fréquenter s'ils ne voulaient pas encourir une sanction canonique.

"En signe d'action de grâce pour le retour à la foi catholique de nombreux fidèles, et à leur demande, une messe solennelle a été célébrée pour eux le samedi 26 novembre 2022 sur le site du pèlerinage diocésain de Maria-Tokpa à Porto-Novo", rappellent les évêques. "Cette célébration a été précédée d'une formation catéchétique et d'une démarche pénitentielle selon les dispositions du Code de droit canonique." Les évêques du Bénin se disent heureux du retour de ces fidèles et les rassurent que l'Eglise a confiance en leur sincérité. "Elle reste prête à les accompagner sur le chemin de la foi authentique en Jésus-Christ, l'unique Sauveur et Rédempteur".