Togo: Dussey chez Goïta !

C'est ce que renseigne un communiqué du ministère qui résume le séjour du chef de la diplomatie togolaise à Bamako. Selon ce document, il est allé transmettre les remerciements de son patron au Chef de l'État et Président de la Transition malienne, Colonel Assmi Goïta.

Lecture !

VISITE DE TRAVAIL DE S.E. PROF. ROBERT DUSSEY A BAMAKO

COMMUNIQUE

09 janvier 2023, Bamako

1. S.E. Prof. Robert DUSSEY, ministre des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur a effectué, ce lundi 09 janvier 2023, une visite de travail à Bamako en République du Mali au cours de laquelle il a été reçu en audience par S.E. le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l'État et Président de la Transition.

2. Cette visite intervient au lendemain de la libération, le 07 janvier 2023, des quarante-six (46) soldats ivoiriens après la mise en liberté, le 03 septembre 2022, à titre humanitaire, des trois (03) soldats femmes. Les deux vagues de libération mettent fin, pour rappel, au contentieux relatif à l'arrivée et à l'interpellation des quarante-neuf (49) soldats ivoiriens, le 10 juillet 2022, à l'Aéroport International Président Modibo Kéita-Senou de Bamako.

3. Lors de l'entretien avec S.E. le Colonel Assimi GOÏTA, S.E. Prof. Robert DUSSEY lui a transmis les remerciements du Président de la République, S.E.M. Faure Essozimna GNASSINGBE, pour son sens d'écoute et sa décision d'accorder la grâce présidentielle, le 06 janvier 2023, aux soldats ivoiriens, avec une remise totale de peine. Cette décision hautement salutaire, qui a rendu effective la libération des soldats qui ont déjà regagné leur pays, est bien en phase avec le mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire signé le 22 décembre 2022 à Bamako sous la médiation togolaise.

4. S.E. le Colonel Assimi GOÏTA s'est félicité du soutien constant du Togo à la Transition et a renouvelé ses remerciements à l'endroit du Président de la République, S.E.M. Faure Essozimna GNASSINGBE, pour ses efforts soutenus de médiation qui ont significativement contribué au règlement pacifique et diplomatique du contentieux.

5. Le ministre DUSSEY a réaffirmé au Président de la Transition la disponibilité du Togo à poursuivre son accompagnement au processus de refondation devant, à terme, conduire aux élections libres, démocratiques et transparentes et au retour à l'ordre constitutionnel.

6. Au cours de la visite, le ministre DUSSEY s'est également entretenu avec S.E.M. Abdoulaye DIOP, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Dans leurs échanges, les deux ministres ont relevé la nécessité pour les États ouest-africains d'œuvrer à la préservation de la paix et de la stabilité dans un contexte régional qui a besoin de cohésion, d'actions coordonnées et conjointes dans la riposte contre le terrorisme et la défense de la sécurité collective. Ils ont réaffirmé l'attachement de leurs deux (02) pays aux moyens endogènes et mécanismes pacifiques et diplomatiques de résolution des différends interétatiques.

7. Le chef de la diplomatie togolaise, S.E. Prof. Robert DUSSEY, a profité de l'occasion pour remercier, au nom du Président de la République, les organisations régionales, africaines et internationales ainsi que toutes les personnes de bonne volonté qui ont œuvré en appui à la médiation togolaise pour la libération des quarante-neuf (49) soldats.

Fait à Bamako, le 09 janvier 2023