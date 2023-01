Afrique: 5e édition du Forum Galien Afrique couplée de la 2e édition du Prix Galien Afrique - Ce que la ministre-gouverneur Raymonde Goudou Coffie est allée faire à Dakar

Pour sa contribution au succès du Forum Galien Afrique et du Prix Galien Afrique, depuis deux années, la ministre-gouverneur du district des Lacs de Côte d'Ivoire est à Dakar au Sénégal, du 6 au 10 décembre 2022, à l'initiative de Pr Awa Marie Coll Seck, ministre d'Etat auprès du Président Macky Sall.

La raison : selon nos sources, elle participe, au même titre que des Prix Nobel, des décideurs politiques, des experts, des chercheurs, des étudiants, des médecins, des socio-anthropologues, des organisations internationales, la société civile, le secteur privé, etc. à la 5e édition du Forum Galien Afrique couplé de la 2e édition du Prix Galien Afrique qui se tient du 6 au 10 décembre prochain.

Selon nos sources, la présence de l'ex-ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vise à la remercier pour avoir contribué, au cours des dernières années, au succès du Forum Galien Afrique et du Prix Galien Afrique. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut la qualité de membre du jury. La Docteur en pharmacie, présidera, au cours des travaux, un panel sur " la qualité des soins ". Au nombre des panelistes, figure le professeur Serge Eholié, Spécialiste des maladies infectieuses et tropicales (Smit).

Ce double événement qui se tient sous la présidence effective, de Macky Sall, président de la République du Sénégal, a pour thème central : " Accélérer la marche de l'Afrique vers la Couverture Sanitaire Universelle ".

Ouvert par le pré forum des jeunes innovateurs, les 6 et 7 décembre 2022, cette rencontre internationale s'est poursuivie hier, jeudi 8 décembre, avec le forum des femmes. S'en suivra le forum scientifique le vendredi 9 décembre, puis la célébration du Prix Galien Afrique, le samedi 10 décembre prochain. Ces activités de haut niveau offriront une plate-forme d'échanges scientifiques sur des questions d'intérêt commun, et sur les priorités du continent pour les Africains et par les Africains.

Le Prix Galien décerné depuis 50 ans, rappelons-le, se positionne comme l'équivalent du Prix Nobel en matière d'innovation pharmaceutique. Depuis 2009, la fondation Galien organise un Forum scientifique aux États-Unis en marge du Prix Galien International. La première édition du Forum Galien Afrique a ainsi eu lieu en décembre 2018 à Dakar sous le parrainage de Macky Sall.

Depuis la première édition en 2018, le Forum Galien Afrique œuvre pour le renforcement de la recherche et le développement durable par le partage d'expériences face aux problématiques majeures de santé publique.