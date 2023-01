Cote d'Ivoire: Katiola - Jean-Claude Kouassi s'engage à contribuer au développement du secteur agricole

Les régions du Gbêkê et du Hambol regorgent d'énormes potentialités agricoles en vue de booster leur développement. Le jeudi dernier, à l'occasion de la 3ème édition du forum " Les jeudis du district ", initié par le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, ces atouts agricoles ont été mis en évidence par les premiers responsables régionaux du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement durable. C'était à la salle de conférences de la préfecture de Katiola, en présence des élus, cadres, directeurs, chefs de services, chefs traditionnels, chefs religieux, chefs de communauté, groupements de coopérative, associations de jeunes et des mutuelles des deux régions sœurs.

Les deux directions régionales et des structures sous tutelle notamment l'Agence nationale au développement rural (ANADER), le Centre national de recherche agronomique (CNRA) et le Programme d'appui au développement des filières agricoles (PADFA) ont fait un exposé liminaire sur les potentialités agricoles du district autonome de la vallée du Bandama. Pour les différents intervenants, ces potentialités sont tellement énormes qu'elles pourraient contribuer fortement à l'essor économique du district, si elles sont bien exploitées.

Après avoir passé en revue le cadre organique, l'organigramme, les missions et les attributions de sa tutelle, la directrice régionale de l'agriculture et du développement rural, Mme Bléou Assamoi Yvette, a regretté que seulement 5% de femmes bénéficient de certificats fonciers dans le district.

Saisissant cette opportunité, le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi a rappelé que le forum " Les jeudis du district " vise la coordination et le suivi des actions de l'Etat, ainsi que la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement socio-économique de son district. Pour lui, le but de cette session est de trouver les voies et moyens pour un développement harmonieux de ce secteur d'activités au profit des populations.

" Depuis le premier président de la République de Côte d'Ivoire, il est dit que l'économie de notre pays repose sur l'agriculture. Il est donc important qu'avec les responsables de l'agriculture dans notre district, nous puissions avoir un échange avec tous les responsables administratifs, les élus et les cadres, les chefs traditionnels, communautés, les religieux, organisations de jeunes et de femmes pour une amélioration de l'agriculture dans le district ", a-t-il indiqué.