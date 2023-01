Cote d'Ivoire: Visite de Gbagbo dans la Mé - Déclaration conjointe du PPA-CI-RHDP

"Dans le contexte des préparatifs de la visite du Président Laurent Gbagbo dans la région de la Mé, il est survenu le week-end des 3 et 4 décembre dernier, à Adzopé et à Akoupé une situation de crise, consécutive à des propos tenus en privé, par le Ministre Léon Emmanuel Monnet, Cadre du PPA-CI dans la région de la Mé, qui ont offensés et suscités la colère des élus et cadres du RHDP.

Des actes de saccages des panneaux à l'effigie du Président Laurent Gbagbo ont été relevés. De même, il a été observé sur les réseaux sociaux, des vidéos appelant à la perturbation voire à l'empêchement, par voie de violence, de la visite du Président Laurent Gbagbo à Adzopé.

En vue du règlement de cette situation fâcheuse, une réunion d'échanges et de conciliation a été initiée par Monsieur le Préfet de Région de la Mé. La réunion a enregistré la présence des représentants des deux parties en cause et d'autres autorités administratives et de maintien de l'ordre public. A l'issue de la rencontre, le Professeur Boni Beda, Président du Comité d'Organisation de la visite du Président Laurent Gbagbo dans la Mé et l'Honorable Sanon Koffi Marcel, Porte-parole des Députés RHDP de la région de la Mé, ont convenu de réaliser conjointement cette déclaration à l'effet de ramener la quiétude et la paix dans la région.

Adzopé est une cité d'hospitalité et de paix et elle ne peut être liée à des actes de violence.

En ma qualité de Président du Comité d'Organisation de la visite du Président Laurent Gbagbo à Adzopé et en accord avec le Député RHDP d'Akoupé, l'Honorable Sanon Koffi Marcel, nous appelons toutes les organisations de jeunesses de la région de la Mé à se départir de toute violence de quelque nature que ce soit, pour privilégier l'entente, la convivialité et l'amour entre nous, filles et fils de la Mé.

Au regard de ce qui précède, nous informons toutes les populations de la région de la Mé que les dates de la visite du Président Laurent Gbagbo, les 09 et 10 décembre 2022, sont maintenues. Aussi, en ma qualité de Président du Comité d'Organisation de la visite du Président du PPA-CI, je voudrais préciser que le meeting du Président Laurent Gbagbo aura bel et bien lieu au Stade Alassane Ouattara d'Adzopé.

Nous voudrions remercier les cadres et les autorités de la région de la Mé, pour les efforts déployés en vue de maintenir un climat apaisé favorable à l'accueil du Président Laurent Gbagbo.

Dieu bénisse la région de la Mé."

Fait à Abidjan, le mercredi 07 décembre 2022

Pour le PPA-CI

Pr Boni Beda

PCO de la visite du président Laurent Gbagbo dans la région de la Mé

Pour le RHDP

Honorable Sanon Koffi Marcel

Représentant des élus et cadres RHDP de la Mé