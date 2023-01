Sénégal: Tragique accident au Sénégal - La BCEAO s'associe au deuil national

" C'est avec tristesse et consternation que le Gouverneur de la Bceao et l'ensemble du personnel ont appris la nouvelle du tragique accident de la circulation, survenu ce dimanche 8 janvier 2023 à Kaffrine, en République du Sénégal, qui a coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés ".

C'est en ces termes que la Bceao a réagi au tragique accident qui a endeuillé le Sénégal dans un communiqué publié sur son site. La Bceao s'associe au deuil qui frappe la Nation sénégalaise dans son ensemble.

" En cette douloureuse circonstance, elle adresse ses condoléances les plus sincères aux membres des familles endeuillées et à l'ensemble du peuple sénégalais et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ".