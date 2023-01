Sénégal: Instabilité dans le parlement - Dr El Hadji Omar Diop livre son diagnostic

Invité de l'émission Objection du dimanche 8 janvier 2022, Dr El Hadji, Omar Diop, enseignant chercheur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est revenu sur les causes liées à l'instabilité notée dans le parlement sénégalais au lendemain des élections législatives du 31 juillet 2022.

" La question, que je me posais, c'était au lendemain des élections législatives. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, l'opposition et la majorité étaient pratiquement au coude à coude à la sortie de ces élections. Cela veut dire que le mode de fonctionnement que nous avions dans le parlement devait radicalement changer. L'ancienne majorité qui est resté majoritaire, la coalition BBY, devrait apprendre non seulement à dialoguer mais également à négocier sur certains dossiers essentiels ", a rappelé dans l'émission Objection de ce dimanche 8 janvier, Dr El Hadji Oumar Diop.

Or, selon l'enseignant chercheur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques à l'Ucad, " quand on est majoritaire, on a une majorité écrasante, on impose sa loi, à partir du moment où on est dans une logique de majorité relative, le mode de fonctionnement ne devrait pas être la même. Deuxièmement sociologiquement, quand on analyse les députés, on se rend compte que plus 80% de la représentation parlementaire, aujourd'hui, n'avaient pas d'expérience parlementaire, n'avaient pas d'expérience institutionnelle et cela peut jouer dans les rapports entre la majorité et l'opposition au sein du parlement ".

Et de poursuivre : " Cela veut dire que ceux qui ont une expérience institutionnelle, une expérience parlementaire ont l'habitude de négocier ou de poser le problème, mais c'est d'une autre manière. Mais ceux qui n'ont pas cette habitude là, lorsqu'ils sont écrasés ou heurtés au sein du parlement, ils peuvent en venir aux mains ", a-t-il relevé.

Donc, à en croire Dr Diop " ces affrontements, ces insultes, une dame qui a été battue à l'Assemblée nationale, tout ça peut se ranger dans cette forme d'inexpérience eu égard au processus de renouvellement de la classe politique que nous sommes en train d'assister ".