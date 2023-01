Cote d'Ivoire: Promotion de la Bonne gouvernance - Pierre Dimba N'Gou, super lauréat de la 16ème Nuit des Awards de l'économie africaine

La reconnaissance du mérite. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU), Pierre Dimba N'Gou est le super lauréat de la 16ème "Nuit des Awards de l'économie africaine 2022", prévue le vendredi 16 décembre prochain à Abidjan.

L'événement est organisé par la structure de communication et de sondages " Afrique Vérité " dirigée par Lath Fornier, et qui fait la promotion. Selon lui, le ministre Pierre Dimba N'Gou, ingénieur en génie civil diplômé de l'Enstp (Ecole nationale supérieure des Travaux publics), est distingué pour son parcours "très inspirant".

" Depuis la fin de ses études en 1990, il met sa compétence au service de l'administration publique. D'abord à la Direction centrale des Grands Travaux (Dcgtx) où il est chargé d'études routières, voieries et réseaux divers ; ensuite de 1992 à 1997, au Bnetd où il conduit plusieurs projets structurants. En 2008, il devient Coordonnateur de plusieurs projets et programmes d'infrastructures et équipements de Côte d'Ivoire sur financement de la Banque Mondiale " rappelle Lath Fornier.

Pour le patron d'" Afrique Vérité ", l'ancien Directeur général d'Ageroute est un " condensé de valeurs dont le partage, la solidarité, le travail et l'amour du prochain".

Et Lath Fornier de poursuivre : " En tant que ministre de la Santé, l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba N'Gou œuvre pour le renouveau du système sanitaire ivoirien à travers le relèvement du plateau technique sanitaire, la construction de nouveaux centres de santé, la création d'un lien de confiance entre les populations et les praticiens de santé, l'implémentation de la Cmu qui vise à faire de la Côte d'Ivoire, en terme d'accès aux soins, une référence".

Autre raison pour honorer le ministre Pierre Dimba N'Gou, ses actions de développement dans l'Agnéby-Tiassa, dont il est le président du Conseil régional. " Avec un peu plus de six milliards de FCFA de budget, Dimba Pierre N'Gou a fait de la région de cette région, un havre de paix où il fait bon vivre avec un accès à l'eau potable, à l'électricité, la multiplication d'activités génératrices de revenus, l'octroi de crédits et financement de projets, l'ouverture et le bitumage de routes, la construction de collèges de proximité et de nombreuses écoles primaires" a souligné Lath Fornier. Faut-il le noter, plusieurs personnalités de la sous-région ouest africaine et de la Côte d'Ivoire recevront aussi des distinctions au cours de la cérémonie.