Algérie: Zeghdar appelle à attirer les investisseurs pour installer leurs projets dans les wilayas frontalières

SOUK AHRAS, — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé lundi à Souk Ahras à attirer les investisseurs pour installer leurs projets dans les wilayas frontalières qui possèdent un vaste foncier industriel.

Dans une déclaration à la presse au cours de sa visite à la zone industrielle de M'daourouch, le ministre a indiqué que "tous les responsables sont invités à rechercher et attirer des investisseurs nationaux mais aussi étrangers et les encourager à investir dans les wilayas frontalières dont Souk Ahras" laquelle recèle "des potentialités prometteuses pour l'économie nationale avec plus de 500 hectares de foncier prêts pour accueillir des dizaines de projets d'investissement".

M.Zeghdar a également invité les responsables locaux et représentants des médias à promouvoir les zones industrielles et les zones des activités aménagées dans la wilaya de Souk Ahras pour y attirer des investisseurs dans les domaines de l'agroalimentaire et la sous-traitance industrielle.

Auparavant, le ministre a appelé lors de sa visite à une entreprise privée installée dans la zone industrielle de Bir Bouhouche les jeunes diplômés des universités et des établissements de formation professionnelle à créer des micro-projets dans les mini-zones des activités.

Après avoir écouté les préoccupations d'un investisseur en agroalimentaire dans la zone d'activités de Sedrata, le ministre a réaffirmé l'accompagnement de l'Etat aux investisseurs sérieux et la détermination à aplanir les difficultés qu'ils rencontrent, soulignant que plusieurs entreprises sont entrées en phase d'activité dernièrement après l'intervention des autorités locales des wilayas en application des directives du président de la République.

Le ministre de l'Industrie a visité durant la matinée l'unité de Souk Ahras de l'Entreprise nationale des peintures ainsi que l'Entreprise algérienne des textiles industriels et techniques du chef-lieu de wilaya.