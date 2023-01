Algérie: Jardin d'essai d'El Hamma - Plus de deux millions de visiteurs en 2022, un record

ALGER — Le Jardin d'essai d'El Hamma à Alger a reçu en 2022 plus de deux millions de visiteurs, un nouveau record avec un pic de fréquentation de 24.774 enregistré le 31 décembre dernier, a annoncé lundi la direction de cet établissement.

La direction du Jardin d'essai d'El Hamma précise, dans un communiqué, que 2022 a été l'année d'un nouveau record en terme de fréquentation avec 2,096 millions de visiteurs, contre 1,8 million en 2017.

Dans son bilan annuel, l'entreprise revient sur les 72 ateliers et programmes de divertissement à l'adresse des enfants et sur ses formations en jardinage, aquaculture et apiculture qui ont également attiré un nombre important d'adhérents durant cette année.

En 2022, ce Jardin a également reçu plus de 18.000 personnes dans son centre d'éducation environnementale et plus de 600 étudiants spécialisés dans sa bibliothèque.

Considéré comme l'un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde, le Jardin d'essai d'El Hamma, créé en 1832, s'étend sur 32 hectares au pied du Musée national des Beaux-Arts et du sanctuaire du Martyr.