Algérie: Algérie-Arabie Saoudite - Signature d'une convention relative à l'organisation du Hadj

ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et le ministère du Hadj et de la Omra du Royaume d'Arabie saoudite ont signé, lundi à Djeddah, une convention relative à l'organisation du Hadj pour la saison 1444/2023, indique un communiqué du ministère.

Cette signature intervient dans le cadre de la participation du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi à la tête d'une importante délégation, aux activités de la Conférence et Exposition sur les services du Hadj et de la Omra qui se dérouleront dans la ville de Djeddah au Royaume d'Arabie saoudite, de lundi jusqu'à jeudi prochain.

A noter que la délégation qui prend part à ce rendez-vous est composée de l'ambassadeur d'Algérie au Royaume d'Arabie saoudite, Ali Boughazi, du Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani et du Directeur de l'organique, des affaires juridiques et de la coopération, Youcef Hafsi.