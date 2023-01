Madagascar: Port de Toamasina - Débarquement du premier paquebot japonais transportant 254 touristes

La destination Madagascar intéresse les touristes japonais, notamment les croisiéristes.

Un premier paquebot japonais dénommé Nippon Maru débarque ce jour au port de Toamasina. Ce navire de luxe a quitté le port de Yokohama le 15 décembre 2022 en faisant escale sur l'île japonaise d'Ishigaki, à Singapour et aux Maldives. Il a ensuite mis le cap sur Port-Louis à Maurice avant de débarquer sur la Côte Est de Madagascar. Nippon Maru transporte 254 passagers croisiéristes dont la majorité est constituée de ressortissants japonais ainsi que 194 membres d'équipage à son bord. " Ces croisiéristes vont séjourner durant trois jours dans la capitale de la région Atsinanana et feront de nombreux circuits touristiques ", selon les explications d'une responsable au sein de l'Office Régional du Tourisme de la région Atsinanana.

Cadeaux souvenirs de Madagascar

Certains d'entre eux feront entre autres le tour de la ville de Toamasina en visitant le " Bazary Be " ou le grand marché faisant la renommée de cette capitale économique de la Grande île. " En débarquant à terre, les passagers de Nippon Maru auront déjà l'occasion d'acheter, en guise de cadeaux souvenirs de Madagascar, les différents produits artisanaux fabriqués par la population Betsimisaraka. En effet, des stands servant à présenter des "arts malagasy" seront érigés à quai. Ils pourront en même temps s'en procurer au moment de leur visite au " Bazary Be " tout en découvrant les produits fait-main des artisans locaux ", a-t-elle poursuivi. Outre le tour de la ville de Toamasina, certains croisiéristes vont effectuer le circuit d'Ivoloina tandis que d'autres visiteront le site " Akanin'ny Nofy " sur le Canal des Pangalanes. Ils auront ainsi l'opportunité de découvrir des lémuriens et bien d'autres espèces floristiques faisant la réputation de la région, dans un parc botanique.

Découverte de l'Allée des Baobabs

Parmi les croisiéristes japonais qui ont choisi de descendre de ce paquebot, il y a ceux qui ont décidé de faire un circuit touristique jusqu'à Morondava en une journée. " Ils vont ainsi prendre un vol spécial charter pour s'y rendre. La découverte de l'Allée des Baobabs fait partie de leur première préoccupation, à part la visite d'autres sites spécifiques de cette région. Ils reviennent ensuite à Toamasina le soir. Le troisième jour, avant l'embarquement de ces croisiéristes japonais dans le paquebot Nippon Maru, un événement culturel visant à mettre en valeur les cultures du Betsimisaraka sera organisé en leur honneur dans un site localisé dans l'enceinte de la SPAT (Société Portuaire à gestion Autonome de Toamasina). Il faut savoir que le Tour Opérateur Madagascar Services assure la réception de ces touristes japonais issus du 3e âge et transportés par ce navire de luxe, et ce, durant leur séjour à Toamasina, soit pendant trois jours ", d'après toujours les explications de la responsable de l'Office Régional du Tourisme-Atsinanana.

Premier paquebot autorisé

Il est à rappeler qu'une délégation japonaise incluant les responsables de la compagnie propriétaire de ce paquebot de luxe était venue en terre malgache en 2021 pour identifier les différents produits et circuits touristiques pouvant attirer ces croisiéristes japonais. Nippon Maru est ainsi le premier paquebot japonais qui débarque sur la Côte de Madagascar ouvrant la saison de croisière pour cette année. Par ailleurs, ce navire de luxe est le premier paquebot autorisé à quitter le port du Japon, depuis la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dans ce pays, a-t-on appris. Il appartient notamment à Mitsui OSK Line (MOL) et Mitsui OSK Passenger Lines Ltd (MOPAS), l'armateur du défunt MV Wakashio qui avait provoqué une marée noire à l'île Maurice, fin juillet 2020, d'après les informations publiées par la SPAT. L'industrie japonaise Mitsubishi Heavy Industries l'a construit en 1990. La capacité d'accueil de Nippon Maru étant de plus de 400 passagers répartis dans 204 cabines. Après son escale au port de Toamasina, ce paquebot quittera la Grande île pour reprendre le cap vers le Japon avant de faire un arrêt à Singapour, a-t-on conclu.