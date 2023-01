Madagascar: Tennis / Afrique Australe U14/U16 - Les filles se débrouillent bien !

Les championnats d'Afrique des jeunes U14 et U16 de la zone Australe se déroulent actuellement à Harare, Zimbabwe.

Le tournoi a commencé par l'épreuve individuelle ce week-end. Les trois joueuses malgaches en lice dans la catégorie U16 ont frappé fort d'entrée. Lors du premier tour, Mitia Voavy et Iriela Rajaobelina ont bénéficié d'un Bye et sont passées au deuxième tour. Mirindra Razafinarivo quant à elle a gagné contre l'Angolaise Mariana Costa sur le score de 6/0, 6/1. Mitia Voavy a défait la Zimbabwéenne Tendai Makunike en trois sets (6/7 6/4 6/0). Au deuxième tour, elles se sont imposées face à leurs adversaires respectives. Iriela Rajaobelina a eu raison de Ruvarashe Magariga 4/6 6/4 6/0 tandis que Mirindra Razafinarivo a écrasé la Botswanaise Rethabile Moshaoa. Chez les garçons U14, Jesse Napoke a réussi son entrée en s'imposant face au Sud-africain Matthew Goodchild en deux sets 6/3,7/6.

Le Tuléarois n'a pas pu tenir tête face au Zimbabwéen Tendekai Musabaeka. Quant aux deux autres garçons, en l'occurrence, Mahery Raoily et Mirija Andriantefihasina, ils ont également obtenu un Bye et ont joué directement au deuxième tour durant lequel Mirija a joué contre le Botswanais Tinashe Phatswane. Pourtant le match a été interrompu par la pluie alors que le Malgache menait sur le score de 3/0 au 1er set, puis il a fini par gagner 6/0 6/0 le lendemain. Les championnats se poursuivent et seront jumelés par des doubles cette semaine.

Les compétitions par équipes se joueront à partir de la semaine prochaine. Pour rappel, Madagascar est représenté par six raquettes de deux catégories, aussi bien en individuel qu'en équipe : en U14 garçons et en U16 chez les filles. En U14 garçons, les joueurs alignés sont, entre autres, Mirija Andriantefihasina, Mahery Raoily, Napoke Jesse. En U16 filles, l'équipe nationale est composée de Voavy Mitia, Iriela Rajaobelina et Mirindra Razafinarivo. Ils sont sous la houlette du coach Zarah Razafimahatratra. Ces championnats sont qualificatifs pour les Championnats d'Afrique principaux qui auront lieu plus tard dans l'année.