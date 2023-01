Madagascar: Électricité - Approvisionnement perturbé par des micro coupures fréquentes à Antananarivo

Malgré la hausse progressive de la production d'électricité de la Jirama, les coupures persistent encore. L'amélioration de la qualité de service nécessite de grands efforts de la part de la société d'État, selon les usagers.

Des micro coupures qui ont des impacts importants sur les activités économiques. C'est ce que les usagers nous ont signalé hier. En effet, plus d'une dizaine de petites coupures fréquentes ont été constatées depuis hier matin dans la capitale. Bien qu'elles ne durent qu'une petite seconde, les conséquences pourraient être graves, selon un responsable d'atelier, qui nous a contactés. " Dans notre atelier, plusieurs machines fonctionnent en permanence dans le processus de production. Les micro coupures perturbent ce processus car d'un côté, les machines peuvent s'éteindre et nécessitent un redémarrage. Cela engendre des pertes de temps et réduit inévitablement la qualité de notre production.

D'un autre côté, nous craignons que ces micro coupures ne causent des dommages sur les machines qui coûtent des centaines de millions d'ariary. À cause de ce risque, nous sommes obligés de prendre des précautions qui ont bien évidemment des impacts sur notre performance. En résumé, ces micro coupures nous causent beaucoup de torts ", nous a-t-il confié. Certes, les entreprises ne sont pas les seules à souffrir de cette situation. Chez les particuliers, les mêmes craintes de dommages sur les appareils électroménagers sont bien présentes. Et pourtant, l'arrêt d'un réfrigérateur peut obliger le ménage à consommer rapidement les provisions de la semaine, dans la mesure du possible, et à refaire les courses.

Travail de longue haleine

Du côté de la Jirama, des travaux très diversifiés sont en cours pour accroître progressivement sa production et améliorer les infrastructures sur son réseau de distribution d'électricité. Outre la mise en place de nouveaux générateurs, l'optimisation de la production au niveau des centrales, de création d'unités de production orientées vers l'exploitation des énergies renouvelables, etc. , la Jirama renouvelle également les équipements et les machines sur son réseau de distribution. Pas plus tard que la semaine dernière, la société a changé de nombreux transformateurs électriques à grande capacité, ainsi que les isolateurs en céramique de la ligne Ambohimanambola-Antsirabe, dans le but de réduire les risques de coupures.

Selon un technicien que nous avons questionné, les travaux menés par la Jirama avancent à très grands pas. Cependant, le chemin est encore long avant que les usagers puissent bénéficier d'une qualité de service irréprochable. Pour l'heure, la société d'État mesure sa performance sur la base de l'évolution de la situation et s'engage dans une course sans fin contre la montre. Certes, elle doit encore compter les années avant de pouvoir espérer une satisfaction réelle de ses clients.