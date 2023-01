Madagascar: Préparation - CHAN - Madagascar et Niger se neutralisent

Les deux sélections se sont quittées sur le score nul et vierge à Tabarka en Tunisie en amical de la préparation du CHAN.

Pas de vainqueur. Le second match de préparation des Barea en terre tunisienne s'est soldé sur un match nul sur les installations du Complexe Sportif de Tabarka. Les Barea et les Mena du Niger se sont neutralisés sur le score nul et vierge, hier. Face à une équipe nigérienne très entreprenante, la sélection malgache n'a pas démérité et n'a pas chômé sur le terrain. Les hommes du technicien malgache, Roro Rakotondrabe ont répondu présent mais trébuchent devant le but. " Nous avons rectifier ce qui ne fonctionnait pas lors du premier match contre le Congo. Nous avons créé des occasions et déjà nous n'avons pas encaissé de buts. Le mental des joueurs était aussi au beau fixe, ce qui est très important. Je suis content de la prestation des joueurs qui ont respecté et suivi toutes les consignes lors des séances d'entraînements " a fait savoir le coach. Lors de la seconde période, les Malgaches ont eu de belles occasions de mener au score.

" Les joueurs ont confondu vitesse et précipitation et nous avons eu une belle occasion devant but raté. Les joueurs devront aussi apprendre à gérer la pression. Tous les joueurs ont joué et j'ai fait tourner l'effectif. Le groupe est capable de réaliser de belles choses d'après ce qu'il a montré en Tunisie tout au long de la préparation " continue le coach des Barea A'. Le séjour de la sélection malgache en terre tunisienne touche à sa fin. Les Barea auront un troisième match amical à Constantine, ce jeudi selon toujours les dires de Roro Rakotondrabe. " Il n'y a pas de miracle en sport, seule la bonne préparation paie " conclut, le sélectionneur malgache. A cinq jours du premier match des Barea contre les Black Stars du Ghana au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), des réajustements tactiques et tactiques s'imposent.