Madagascar: Football / Coupe de France - Doublé de Rayan Raveloson

L'AJ Auxerre a été sauvé par sa nouvelle recrue Rayan Raveloson, dimanche, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France.

Le Barea a inscrit deux buts face à l'USL Dunkerque. Son adversaire a mené sur le score de 1 à 0 dès la cinquième minute de jeu. Titulaire d'entrée, le Malgache a inscrit son premier but de la saison qu'est le but d'égalisation de cette rencontre à la 19e minute. L'AJ Auxerre a pris le devant grâce à un deuxième but marqué par l'ancien polyvalent du LA Galaxy. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 2 à 1 durant la première mi-temps. En revanche, la deuxième partie a été plus compliquée pour Auxerre, rattrapé dans les dernières minutes par Dunkerque (N1), malgré ce doublé de Raveloson.

Poussée aux tirs au but après avoir manqué deux grosses occasions, l'AJA a arraché la qualification in extremis (2-2, 5-4 tab). Rayan et ses coéquipiers joueront contre le club de Chamois Nortais, club de deuxième division en 16e de finale dans deux semaines.

Parmi les autres clubs amateurs en lice, Les Herbiers (N2) ont assuré leur qualification contre le Stade Pontivyen, pensionnaire de DH (3-1), Vierzon (N2) a devancé Avoine Chinon (N3) (2-1), alors que Chambéry (N3) s'est qualifié contre Aubagne, club de National 2 (3-1).